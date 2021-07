Colonia Manuel Serrano Vallejo no ha podido regularizarse

Lleva seis años con esta situación y por tal motivo carecen de todos los servicios

Por Josefina Herrera

Noticias

Ana Bertha Valles Chávez, representante de la Antorcha Campesina en San Juan del Río, señaló que siguen sin poder regularizar la colonia Manuel Serrano Vallejo, la cual pertenece a este municipio y lleva ya seis años con esta situación.

Indicó que debido a ello, carecen de todos los servicios, ya que al ser una colonia irregular no hay apoyo ni disposición por parte de las autoridades municipales, por lo cual han batallado para poder tener una mejor calidad de vida.

“La prioridad pues son los servicios, tenemos ya seis años viviendo en la colonia Manuel Serrano Vallejo y carecemos de todos los servicios, es decir, por el asunto de que es una colonia irregular que está ahora en manos del municipio para regularizarlas, y tenemos que ir con el nuevo presidente electo haber si hay otra actitud porque con el actual siempre puertas cerradas, no solamente eso sino que hay persecución para los antorchistas de San Juan del Río”.

En este sentido, refirió que no sólo se trata de esta colonia, ya que incluso hay algunas otras que también representa que falta una mayor atención, por lo que esperan que con la nueva administración puedan resolver las problemáticas que han venido arrastrando con los años, pues además carecen de atención médica.

“También hay de otras comunidades que encabezamos diferentes demandas como éstas, los arreglos de calles, atención médica en comunidades, que estén fuera del centro de la ciudad, pegados al municipio de Amealco donde no hay atención médica, donde no hay arreglo de caminos y apoyo porque muchos son campesinos, eso es entre otras las necesidades que nosotros hemos venido pidiendo en años, pero no hemos encontrado puertas abiertas, y ahora con lo de la pandemia menos, no hay nada, y esto se da en Estancia de Bordos, Estancia de Santa Lucía, Santa Rita, El Jazmín, Pueblo Quieto, El Barrio de la Cruz, incluso Potrerillos, de los que más me acuerdo, la colonia Manuel Serrano Vallejo, nosotros estamos en estos trámites”.

Finalmente, dijo que esperan poder entablar una conversación con Roberto Cabrera ahora que entre como presidente municipal para resolver estos problemas, ya que por parte de ellos hay apertura, pues están en la mejor disponibilidad con la administración pública.

“Estamos esperando para que ocupe el nuevo presidente electo Roberto Cabrera para ir a presentarles nuestras peticiones, le haremos un historial de todo lo que hemos estado solicitando y esperemos que sí se cumpla, que efectivamente haya otra actitud para la colonia, y en general para los antorchistas que existen aquí en San Juan del Río, insistir y decirles que estamos en la mejor disponibilidad de tener diálogo, entendimiento con la autoridad entrante, el presidente electo Roberto Cabrera”, concluyó.