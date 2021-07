Garantiza INE que consulta popular se realizará con todas las medidas sanitarias

Por Ana Cristina Alvarado

La Consulta Popular del 1 de agosto se realizará atendiendo todas las medidas sanitarias para prevenir contagios por COVID-19, dio a conocer el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Querétaro, Jorge Vázquez Martínez.

En entrevista, aseguró que los 5 mil 280 funcionarios de las mesas receptoras han sido instruidos y están comprometidos con atender las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación de contagios.

El funcionario dijo que se cuidará de la salud de todas las personas, por lo que se invita a la ciudadanía a acudir con cubrebocas, utilizar gel antibacterial al llegar a emitir su opinión, y se ha solicitado que cada persona lleve su propio bolígrafo para evitar utilizar un mismo objeto por varias personas, así como mantener y respetar la sana distancia.

Además, explicó que para ubicar la mesa receptora en la que podrán recibir la opinión de los ciudadanos, es importante ingresar a la página del Instituto Nacional Electoral (INE), seleccionar la entidad en la que se encuentra, ingresar la sección a la que pertenece cada persona, la cual aparece en la credencial del INE, y una vez que hayan ingresado los datos anteriores, la página te arrojará la dirección específica a dónde deberán acudir el 1 de agosto. Agregó que el portal del INE te da la opción de ubicar de manera específica la dirección a través de un mapa.

En Querétaro se colocarán mil 56 mesas receptoras, en cada una se podrá recibir la opinión de aproximadamente dos mil ciudadanos y ciudadanas. Jorge Vázquez resaltó que los ciudadanos no deben entregar su credencial, únicamente mostrarla.

“Al ciudadanos se le entregará una papeleta, no es un ejercicio electivo, no es una elección, no vamos a elegir cargos de elección popular, simplemente vamos a garantizar que los queretanos puedan emitir su opinión en torno a la pregunta que se planteó desde el año pasado”, señaló.

Finalmente dijo que esperan una gran participación de la totalidad de queretanos de un millón 744 mil 378 ciudadanos inscritos en la lista nominal.