Se reúne Canaco SJR con Seseq

Ante la preocupación inminente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de San Juan del Río por un posible cambio al “Escenario B”, sostuvieron una mesa de trabajo con la Jurisdicción Sanitaria número 2, para dar a conocer su punto de vista y las repercusiones que podría traer esto al sector comercial, y de esta manera hacerle saber al Comité de Salud para que sea tomado en cuenta y no verse más afectados económicamente.

Al respecto el presidente de la CANACO, Eduardo Prado Alcántara, señaló que es la primera vez que se reúnen con la titular de la Jurisdicción número 2, Adriana Cabello Urquiza, pero considera era ya necesario, pues hay mucha incertidumbre respecto a la situación sanitaria que se está viviendo y cómo puede seguir repercutiendo en la economía de los negocios.

Asimismo, dijo que uno de los principales temas que les preocupa, son las acciones que se están implementando en los establecimientos ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, y de qué manera se puede concientizar a la población para poder prevenir los contagios, así como el aplicar las medidas de prevención correspondientes para la reducción y prevención de los mismos.

“Es la preocupación de los escenarios que se vienen, es la primera vez que tenemos un acercamiento directo, de hecho invitamos al director de Querétaro pero no fue posible asistir, pero ya nos prometió que nos va a recibir o visitar, sobre todo si cambia el escenario, y comentamos que necesitamos tener una coordinación conjunta, sobre todo para brindar la información a los negocios, hicimos mucho hincapié con eso para que escuchara nuestro punto de vista, hay cosas que entendieron perfectamente, y pues aquí les expresamos que por qué los fines de semana cerraban los negocios, y que todo eso lo vemos como perjuicio al comercio, y nos dicen que justamente porque es cuando los jóvenes hacen sus desmanes en los negocios o giros y desobedecen, queremos pensar que por eso es en fin de semana, y ellos solamente pueden cumplir a lo que marca el Consejo de riesgos sanitarios dentro de la ley, lo que pasa por la sombra de Arteaga, que prácticamente se aprueba”.

En este sentido también agregó, que hay mucha inquietud ante las decisiones que se toman en el Comité de Salud, y aunque todo es beneficio de la salud, deben existir algunas otras estrategias para evitar que los negocios se sigan viendo afectados, es por ello que la Cámara pide ser considerada en poder opinar y haya más viabilidades que no incluyan una reducción de horarios, sobre todo en los días que más les afectan.

“El motivo de la reunión es el que haya un posible cambio de escenario, existe nerviosismo, existe la posibilidad, y entonces pues ya les dijimos que nos avisen con anticipación para nosotros mandar la información directamente a nuestros afiliados y a la sociedad en general para que sepan en qué consiste el nuevo cambio, cuáles son las nuevas reglas en caso de que se cambie al ‘Escenario B’ nuevamente, ya lo sabíamos pero se nos olvida fácilmente”.

De igual manera, señaló que antes afectación económica que han sufrido varios sectores a causa de la pandemia, es necesario estrechar lazos y hacer sinergia con las autoridades sanitarias para poder sobrellevar la situación, y aunque dijo, la titular de la Jurisdicción Sanitaria número 2, escuchó claramente sus inquietudes, únicamente lo que puede hacer es llevar la información a la capital para que sea tomada en cuenta en la próxima sesión.

“Estamos pidiendo voz y voto CANACO Querétaro y CANACO San Juan, estamos solicitando que seamos parte del Consejo donde nosotros les haremos llegar nuestros puntos de vista porque vemos algunas observaciones que no son muy lógicas, cómo por qué los horarios son en ciertos días si te puedes contagiar un día más uno menos, entonces eso es lo que no entendemos, y más que contrincantes lo que queremos es ser aliados para que esto funcione, porque al final lo que más se desea es que haya menos contagios, eso es principalmente, y la segunda es que no se deteriore más la economía, porque entra hasta el tema psicológico, no hay trabajo, entonces luego me va a pegar a mí, me quedo en mi casa y tal vez no me contagie pero hay afectación psicológica, entonces todo es un poco de preocupación”, concluyó.