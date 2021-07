Busca Universidad Mondragón fomentar la igualdad laboral

La Universidad Mondragón México presenta el diplomado en Gestión Empresarial para la Igualdad y No Discriminación.

De acuerdo con un estudio realizado por la consultora McKinsey, solamente el 15 por ciento de las empresas en México tienen mujeres en puestos directivos, y únicamente 8 por ciento están en alguna posición de dirección general.

Por ello, con el fin de fomentar, facilitar la gestión y aplicación de políticas de igualdad y no discriminación en las empresas, establecidas en el marco normativo mexicano, la Universidad Mondragón México (UMx) presenta el diplomado en Gestión Empresarial para la Igualdad y No Discriminación.

El diplomado facilitará las herramientas para la obtención de alguna certificación en igualdad de género y no discriminación, y fue diseñado y será impartido en alianza con la Red Mujeres, Desarrollo Justicia y Paz, y la colectiva Las Constituyentes MX Feministas.

El director de Vinculación Empresarial y Formación Continua de la UMX, Rafael Villeda, informó que se realizará de forma virtual, a partir del 31 de agosto, que está dirigido a gerentes de recursos humanos, directivos e integrantes de consejos directivos de empresas, cooperativas, organizaciones de economía social e instituciones públicas.

El objetivo es promover el conocimiento de la normatividad y responsabilidad empresarial en materia de igualdad y no discriminación; facilitar el establecimiento de un Comité para la Igualdad y No Discriminación en las empresas; el desarrollo empresarial de políticas, manuales y protocolos con perspectiva de género y derechos humanos. Así como, facilitar a las empresas el procedimiento para la obtención de alguna certificación en igualdad de género y no discriminación.

Finalmente, dijo que en marzo de 2020, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres subrayó la necesidad de hacer oficial y obligatoria esta norma, tanto para la administración pública federal como las empresas privadas. Todavía no se ha definido nada al respecto, pero cada vez hay más organizaciones interesadas en el tema.