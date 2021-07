Eduardo Yáñez confiesa que ha recibido amenazas

Eduardo Yáñez

Eduardo Yáñez sigue pronunciándose en contra de las personas que lo atacan en redes sociales debido a que en los últimos días ha recibido diversos mensajes que lo agraden por externar su postura sobre el gobierno mexicano.

Durante su encuentro con los reporteros en la casa de doña Carmen Salinas, el actor admitió que ha sido víctima de ataques y amenazas, aunque negó que esto lo tenga preocupado.

“Sí, sí, siempre las ha habido a mi persona, pero ¿qué voy a hacer? … ¿Qué si temo yo por mi vida?, no… la verdad que uno no tiene comprada la vida, y uno se va a ir de este mundo en el momento que se tenga que ir, de la manera que sea, lo que sí, no puedes vivir con temor y con miedo a nada ni a nadie”, explicó Yáñez.

Posteriormente, el artista de 60 años defendió su derecho a la libre expresión luego de que en días pasados respondiera a sus detractores en su cuenta de Instagram.

“Yo posteé mi postura como ciudadano mexicano respecto a ciertas cosas, entre ellas, los niños con cáncer y me empezaron a criticar los típicos haters, en ese momento me dolió, pero dos días después me levanté y dije ‘hoy tengo ganas de mandar a ching*& a su madre a varios, y ellos son los primeros’”, manifestó.

Finalmente, Eduardo Yáñez dijo que, a diferencia de varios de sus colegas, él no siempre está dispuesto a soportar los insultos de la gente.

“La verdad hay días que estás dispuesto y te tragas todo y hay días que no tienes porqué, sería hipócrita de mi parte si yo le dijera al público diciendo ‘¡ay!, insúltame y dime lo que quieras y yo te voy a dar una sonrisa’, hay compañeros que tienen esa gran capacidad, yo no la tengo”, remató.