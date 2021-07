Sammy Pérez muere sin cumplir su sueño

Sammy Pérez perdió la vida a sus 55 años

(EL UNIVERSAL).- Después de 20 días de lucha contra el Covid-19, enfrentando numerosas complicaciones de salud, la mañana de este viernes Sammy Pérez perdió la vida a sus 55 años por un infarto cardiovascular.

El actor, originario del municipio de Pantepec, Puebla, falleció sin cumplir el sueño de casarse con su prometida Zuleika Garza y, prueba de ello, fue la foto que posteó el comediante en sus redes el pasado 10 de julio donde acudía a una fiesta con su novia y fue ahí donde se juraron amor.

A causa de su capacidad cognitiva realizó sus estudios de forma independiente; sin embargo, en busca de nuevas oportunidades y para salir adelante emigró a la Ciudad de México en 1990.

En la capital eligió para vivir la alcaldía Coyoacán donde se dedicaba a vender chicles, fue gracias a este oficio que en 1993 fue descubierto por Memo del Bosque, quien lo invitó a sumarse a proyectos como: “El calabozo”, al lado de Esteban Arce y Jorge “El burro” Van Rankin.

Uno de sus grandes promotores en la televisión fue Eugenio Derbez, con quien sostenía una relación de amistad fuera de los foros de televisión y fue quien también lo ayudó a debutar en Hollywood en la cinta “No se aceptan devoluciones”.

Tras la muerte del actor, en Internet se convirtieron en tendencia las búsquedas en torno a Sammy, sobre todo las relacionadas al padecimiento que le dificultaba expresarse de forma fluida. Según la familia del actor, tenía dislexia, un trastorno que dificulta el aprendizaje de la lectura y la escritura.

Hasta el momento, los sobrinos del actor están en pláticas con el hospital para llegar a un acuerdo y poder saldar la deuda de un millón y medio de pesos que se gastaron en su atención, luego podrán cremarlo.

Reaccionan sus amigos

“Sammy no era diferente, era uno de nosotros. Nos enseñó que se puede estar contento sin motivo; nos enseñó con su vida, el mejor ejemplo de inclusión”, Eugenio Derbez.

“Yo no estoy triste, ustedes están tristes pendejos! A mí sólo se me metió un Sammy al ojo. Gracias por echar desmadre con nosotros”, Escorpión Dorado.