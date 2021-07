Sergio Mayer respeta decisión de Daniela Berriel

Agencia México

Después de que Daniela Berriel revelara que Sergio Mayer ya no tuvo contacto con ella a pesar de que al inicio de su denuncia contra Eduardo Ojeda por violación le externó todo su apoyo, ahora es el diputado quien asegura que solo respeta las decisiones que ha tomado la actriz en su caso.

En entrevista para el programa Sale el Sol, el político fue cuestionado por Berriel, a lo que inmediatamente dijo: “Somos muy respetuosos de la opinión de Dani, ella y su familia son los que realmente deciden cómo van con el proceso, ellas deciden si continuar o no, y hay que ser respetuosos de este tema, escuché que son varios los temas por lo que ella toma la decisión, y bueno, no me queda más que desearle suerte y creo que tiene toda la razón”.

Sobre la forma en que contactó a Daniela con los abogados, Mayer contó: “Fue a través igual de mi cuñado, de una recomendación, se buscaron los abogados, yo tengo buena relación con los abogados Olea & Olea, donde tenemos otros temas, otros casos, y ellos tomaron la decisión de seguir trabajando por su lado, de estar juntos primero, de apoyarla, pero también tienen razón, tienen otros casos otros temas y tienen que seguir trabajando”.

Alabando la manera en que Daniela Berriel reaccionó ante el abuso que padeció, el actor y cantante expresó: “Todas las víctimas deben de entender que lo primero que hay que hacer es precisamente la denuncia y darle continuidad, me gustó la actitud de ella de que tomó la decisión de seguir apoyando víctimas de este tipo de violencia y que ella quiere trabajar o apoyar a esa Fundación o Asociación, me parece que tiene un mérito tremendo”.

Para finalizar la entrevista, Sergio Mayer puntualizó que ya no tiene nada qué ver con Daniela en este momento. “Hasta ahí llega nuestra participación y de verdad yo espero que esto que hizo Dani sea un ejemplo”.