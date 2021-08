Tomado del poemario El cuerpo de la vida (Le corps de la vie), UAQ.

POR CRISTIAN MARTÍN PADILLA VEGA

POETA CUYA OBRA HA SIDO INCLUIDA EN LA ENCICLOPEDIA DE LITERATURA DE MÉXICO

Que este canto hondo y amplio

Llegue a los sordos, a los coléricos

Hombres de razón que no entienden

La firme voz de los poetas.

Pero, sobre todo que llegue a ti

Que menguada tu tristeza encuentres

Árboles de sombra y cálidos veranos.

Has vivido, has llorado, has crecido.

La llama que arde en la montaña

Es ya parte del pastor, como un brazo

Como su boca, como el sonido del viento.

Yo solo soy el que se quitó del sol

Para que su luz se estacionara en tus

Ojos, en tus cabellos y en tu pecho.

Siento en estos momentos que

Luna y agua se unen para formar

Espuma, la materia de tus sueños

Toma la marea y guárdala en tu boca.