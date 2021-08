Alvin Toffler

POR LEÓN PABLO BÁRCENAS CLAVEL

DIVULGADOR DE LA CIENCIA

“…muchas de las mismas condiciones que producen los más grandes peligros de hoy, abren también la puerta a fascinantes potencialidades nuevas”, escribió en 1980 Alvin Toffler en su libro La tercera ola. En ese texto se refería con gran optimismo al cambio, un gran cambio, una tercera ola, que empezaba a anunciarse como una modificación total en las formas de organizar la vida humana.

La primera ola, la etapa agrícola; la segunda ola, la era industrial; y la tercera ola, la era post-industrial o Era de la información, son los tres grandes momentos en que el autor divide la historia de la humanidad. Toffler, norteamericano educado en la Universidad de Nueva York, apuesta por la buena voluntad de las sociedades para un crecimiento más justo y equitativo.

Tanto en este libro de 1980 como en el anterior, El shock del futuro de 1970, y que hizo grandes números en ventas, el autor anuncia con cierta timidez los cambios a nivel macro en las sociedades desarrolladas, motivadas por la rapidez y agilidad de las comunicaciones facilitadas en gran medida por los avances de la tecnología. ¡Pero estamos hablando de los 70 y 80!

40 años después, una tercera ola de contagios por Covid-19, una tercera ola que se está presentando a mitad de este año 2021 casi de manera sincrónica en todos los países del mundo, sí ha modificado la velocidad, profundidad e impacto en la comunicación, el trabajo, el comercio y la producción en todas las economías del mundo.

La tercera ola de Toffler estaba motivada por los cambios en la política internacional posteriores a la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias como la Guerra Fría entre los bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. La tercera ola de una pandemia global es la que hoy acentúa y afianza una nueva manera de trabajar y producir desde casa, una interacción social a través de pantallas y un aprendizaje escolar a mitad de una recámara o del comedor del hogar familiar.

Las consecuencias de esta pandemia aún no las logramos visualizar porque estamos en medio de una enorme ola. No es posible. Intentamos dar sentido al rumbo hacia donde nos dirigimos echando mano de los autores de ayer que trataron de predecir y vaticinar hacia donde se dirigían las sociedades globalizadas, cuando no había internet ni teléfonos con GPS.

Aquello que Toffler cita en sus textos y que permaneció por cuarenta años como predicciones no cumplidas, empieza hoy a ser parte de nuevas realidades a consecuencia de la pandemia: ahora ya no es preciso vivir en una ciudad, ni por trabajo o acceso a la educación; la intención de colonizar Marte va con pasos firmes sin importar la crisis sanitaria, y es por la avalancha de datos e información que los individuos jóvenes están creciendo en un aislamiento real, prefiriendo una convivencia virtual. No es mirar una esfera mágica: es saber leer y entender las pautas generales de la sociedad que habitamos.