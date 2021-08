Considerar paso a Escenario B, pide Teresa García

Rectora UAQ afirmó que es necesario reconsiderar las estrategias, buscando no afectar el sector económico, pero adaptándolas a la evolución de la pandemia.

La rectora de la UAQ pide reconsiderar estrategias para no afectar a los sectores productivos

Por Jahaira Lara

El establecimiento de nuevas estrategias ante el comportamiento que muestra la pandemia, es un factor necesario en el estado de Querétaro para hacer frente a la tercera ola de contagios de SARS CoV-2, causante de la enfermedad de COVID-19.

Así lo reconoció la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, quien hizo un llamado al gobierno estatal a considerar pasar al escenario B con algunos cambios en el tema económico, para evitar mayores afectaciones a los sectores productivos.

En este sentido, destacó que el mantener un escenario A en el estado pese a los incrementos en contagios, manda un mensaje equivocado a la población; ya que de manera general se observa como se han aligerado las medidas sanitarias.

“El gobierno del estado debería considerar pasar al escenario B con cambios en lo económico, para no ahorcar al sector económico (….) Ya es mayor la tercer ola que la primera, hay que reconsiderar establecer estrategias nuevas porque la pandemia es dinámica, no es la misma que hace un año y está la vacunación corriendo, hay cambios, hay que replantear, no podemos quedarnos con las mismas estrategias de la primera ola de contagios. No es lo mismo”.

De acuerdo con el semáforo que cada semana da a conocer el Comité Universitario de Seguridad Sanitaria, ningún municipio se encuentra ya en verde y sólo Amealco y Arroyo Seco se ubican en amarillo; en rojo se encuentra Corregidora, Ezequiel Montes, Jalpan de Serra, Querétaro, San Juan del Río y El Marqués; mientras que en naranja el municipio de Pinal de Amoles, Cadereyta, Colón, Huimilpan, Landa de Matamoros, Peñamiller, San Joaquín, Tequisquiapan y Tolimán.

Lo anterior en base a los casos de COVID-19 que se tienen en la entidad y los índices de ocupación hospitalaria, el cual aumentó de manera general 11.8 por ciento, 11.8 por ciento en camas con ventilador; mientras que en camas con ventilador en unidades de cuidados intensivos, no se observó ningún incremento, lo que da cuenta de que hay más infecciones de cuidado pero no necesariamente de gravedad. Sin embargo, la rectora destacó que esto no asegura nada y es de vital importancia no bajar la guardia.