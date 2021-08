Ligeras afectaciones por lluvias del domingo

Protección Civil mantuvo recorridos durante las precipitaciones del domingo.

Se registró el ingreso de agua en 7 viviendas

Por Daniela Montes de Oca

Fotos: Protección Civil

Noticias

Las fuertes lluvias de este domingo no afectaron en gran medida a la capital, a pesar de las rachas de intensidad considerable fueron siete las casas afectadas con ingreso de agua no mayor a los 15 centímetros, informó el coordinador técnico de Protección Civil Francisco Ramírez, quien destacó que es gracias a la limpieza de los drenes que no se presentaron mayores daños.

Fueron siete las colonias afectadas por las precipitaciones de fuerte intensidad presentadas el domingo por la noche, en cada una de ellas un hogar registró ingreso de agua, en un caso se confirmó retorno de aguas de drenaje.

“Únicamente ocasionó la afectación menor a siete viviendas, una en la colonia La Florida, una en la colonia Loma Bonita, una en la colonia Los Molinos, colonia Fundadores, colonia La Unión, colonia San Pablo y colonia Santa María Magdalena” informó Francisco Ramírez.

El día de ayer que sí tuvimos intensidades bastantes considerables con rachas de lluvia bastante fuertes en periodos muy cortos, pues bueno toda la red de drenes pluviales que se encuentran en el municipio funcionó en su totalidad, afortunadamente se han encontrado limpios en su mayoría, toda vez que hemos realizado bastante esfuerzo en conjunto con diferentes dependencias a fin de mantenerlos limpios”.

Además, agregó que hasta el miércoles hay un 60% de probabilidad de lluvia, el cual disminuye a partir del jueves.