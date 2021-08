Los penales son un volado.- Antuna

Agencia Reforma

TOKIO, Japón 03-Aug-2021 .-Más allá de precisión, los penales son cuestión de azar, al menos para Uriel Antuna.



El volante del Tricolor Olímpico dijo que arroparán a Eduardo Aguirre y Johan Vásquez tras las fallas desde los 11 pasos, en la Semifinal contra Brasil.



“Que somos una familia, se peleó hasta el final. Los penales son un volado y nos tocó la peor parte, toca levantar la cara, apoyar a los compañeros que fallaron el penal, quien no tira es quien no intenta (sic), todo mi apoyo para ellos, a mí también me tocó fallar alguna vez, el equipo sigue junto y vamos a pelear por esa medalla.



“Tristes por no poder pasar a la Final, pero todavía queda un pasito más, queda esa medalla de bronce y queremos llevarla a casa”, dijo a Marca Claro.



México se enfoca en la segunda y última oportunidad de subir al podio en Tokio 2020, el viernes contra España o Japón.



“Muy importante el enfocarnos en que es mucho mejor volver con una medalla que sin nada en las manos, tenemos la oportunidad de pelear la de bronce y lo vamos a hacer.



“Creo que fue un partido muy complicado, nunca logramos adaptarnos bien al terreno de juego, en lo personal tiré muchas pelotas largas, vi a mis compañeros que se nos patinaba la bola, pero hicimos un partido que equilibramos en lo físico, a base de garra y entrega y morimos hasta el final”, mencionó Luis Romo.