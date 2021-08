México vs. Japón: una polémica historia de JO

Staff

Agencia Reforma

TOKIO, Japón 03-Aug-2021 .-Jaime Lozano recordó que su era al frente del Tri ha estado marcada por las tandas de penales, como en la que hoy el cumpleañero Eduardo Aguirre tuvo el peor de los obsequios.



México perdió hoy desde los once pasos contra Brasil en la Semifinal de JO, misma forma en la que mordió el polvo ante Honduras en Cuartos de Final de Panamericanos o contra los japoneses en Toulon, en 2019.



También hay victorias en tanda de penales como la ocurrida en la Final del Preolímpico ante Honduras y en el duelo por el tercer lugar de Toulon, frente a Irlanda.



“Fue un partido en el que tuvimos que hacer uso de toda la banca, ¿en qué nos basamos?, tratamos de practicar lo más posible durante el proceso, lo mismo pasó en Preolímpico, en Toulon hace dos años nos quedamos fuera en penales, en Panamericanos nos quedamos fuera en penales, el Preolímpico lo ganamos en penales y esta vez nos tocó quedar fuera en penales, pero la experiencia nos dicta que hay que practicar, apuntamos, vemos quién tiene mejor porcentaje y no siempre son los titulares los que tienen mejor porcentaje.



“No digo con esto que los cambios fueron porque eran mejores tiradores de penales. ¿Yo cómo lo siento? Afortunadamente me tocó ser tirador oficial en casi todos los equipos en los que estuve, me tocó tirar en tanda de penales y no por ser el tirador oficial tienes la certeza en esos momentos de querer tirarlo. Normalmente pregunto y aquí querían tirarlo todos y ahí es donde uno va seleccionando a los jugadores”, reveló Jimmy.



Bromeó con que el único que lo metió fue de quien más dudaba, luego de que Carlos Rodríguez, presente también en la conferencia de prensa, dijera que él tiene el menor porcentaje de efectividad.



“El ‘Mudo’ casi es infalible siempre, es un gran tirador y le tocó. Me da mucha pena porque es su cumpleaños (23 años) y le prometimos una victoria al pobre, pero es futbol. Johan anotó en la Final del Preolímpico, y ahora le tocó fallar y solamente no va a fallar el que no se para enfrente.



“Es una batalla contra ti mismo, para mí un penal es una batalla contra ti, no contra el portero, porque tienes que calmar los demonios, calmar tu mente, serenarte lo más posible y tirar tu mejor penal y no siempre se puede porque los mejores del mundo han fallado. Si falla Messi, si falla Zico, si falló todo el mundo, algún día te tocará fallar siempre y cuando tengas el valor y coraje de pararte frente a un penal”, mencionó Lozano.