Programa de Lactancia Materna logra disminuir desnutrición

El programa de Lactancia del DIF ha logrado disminuir un 10% de desnutrición en bebés de la comunidad de La Solana.

Las nutriólogas y la directora del DIF destacaron que el programa contribuye a la salud de las madres queretanas y sus pequeños bebés

Daniela Montes de Oca

Fotos: Luis Montes de Oca

El programa de Lactancia del DIF del municipio de Querétaro ha logrado disminuir un 10% de desnutrición en bebés de la comunidad de La Solana, esto gracias a las pláticas acerca de la importancia de este proceso así como a los apoyos alimentarios que se les brinda a las beneficiarias. En el marco de la Semana de la Lactancia Materna la directora de esta institución María del Carmen Ortuño platicó acerca de los beneficios de este programa que inició con la administración y apoya a mujeres a lo largo y ancho de la demarcación.

En la Semana de la Lactancia Materna el DIF capitalino está haciendo hincapié en su programa de Lactancia, el cual se lleva a cabo en coordinación con el DIF estatal y tiene el objetivo de combatir la desnutrición durante dicha etapa y la previa de embarazo, además de darles talleres a las mujeres sobre la importancia de amamantar.

“El DIF municipal aporta su parte a través de la Coordinación de Alimentación y Desarrollo donde cada mes venimos con diferentes comunidades a atender a las beneficiarias que justamente reciben estos apoyos, se les entrega un apoyo mensual, se les da una capacitación por parte de nuestras nutriólogas sobre la importancia de la lactancia materna” destacó la directora del DIF municipal.

Mes con mes camionetas con nutriólogas llegan a 50 comunidades y colonias con marginación para dar capacitaciones, entregar apoyos alimentarios y dan un seguimiento personalizado a las beneficiarias.

“El programa que nosotros estamos actualmente llevando, atendemos a mujeres desde su embarazo hasta los seis meses de lactancia materna, es un programa que se enfoca mucho hacia la carencia nutricional, que no estén presentando algún tipo de desnutrición las mamis durante su embarazo y los chiquitos una vez que nacen” explicó la nutrióloga Diana Laura Colín.

Agregó “nosotros iniciamos en esta comunidad mas o menos con 40% de desnutrición, ahorita ya vamos avanzando mas o menos representa ahorita un 30%, vamos poco a poco pero sí se ve la diferencia”.

Entre los apoyos que se otorgan están: “leche entera en polvo, también avena en hojuelas, arroz pulido de grano largo, pasta para sopa integral, harina de maíz, amaranto, nopal, granos de elote, harinas, atún, aleta amarilla, frijol en grano y lentejas, esto se les entrega cada mes a nuestras beneficiarias una vez que han recibido la capacitación” dio a conocer la directora del DIF, quien también mencionó que algunas de las zonas donde trabajan son: San Miguelito, San Pablo, Menchaca, Menchaca II, Lázaro Cárdenas, Jurica, Satélite, Lomas de Casa Blanca, así como La Solana donde se encontraban este lunes.

Cada mes se cuenta con 16 rutas con cuatro nutriólogas en dos unidades diarias, además de que también se trabaja en los 21 Centros de Atención Familiar, afuera de primarias, iglesias, en espacios de casa de beneficiarias, en centros de salud y hasta se realizan visitas domiciliarias.

Una de las mujeres beneficiadas es María Aguilar, que acudió por última vez a su cita puesto que su bebé ya tiene seis mesas y el programa abarca hasta los mil días de vida, destacó “está bien porque pues todo lo que dan sí sirve, cada mes vienen y nos dan lo que es la despensa y los pesan y los miden, nos dicen si están subidos o bajados de peso, está muy bien el programa”.

Otra de las mujeres que acudió a su cita en La Solana fue Brenda, quien tiene un bebé de a penas un mes, ella comentó “la verdad yo en lo personal yo sí les agradezco que me den ese apoyo (…) la lactancia siempre me ha parecido mejor para los bebés, a veces que uno no lo puede hacer porque tiene que trabajar, pero es mejor que la formula”.

Remedios, una mujer con su pequeño bebé en brazos también llegó a su cita en la que le dieron el diagnóstico del avance en la salud del bebé y resaltó que este programa ha sido de mucha ayuda.

En lo que va del año se ha podido apoyar a mil 400 mujeres y se espera que al terminar el 2021 se pueda incrementar en gran medida y en comparación con el 2020 cuando se apoyó a 2 mil.

Destacó que las madres embarazadas y con bebés recién nacidos son uno de los grupos prioritarios del DIF, por lo que se incentiva que cuenten con las herramientas para entender la importancia de la lactancia no solo para el bebé sino también para ellas, ya que con ello ambos se protegen ante enfermedades además de que se genera un mayor vínculo emocional; también destacó que este tema de salud pública ha ido incrementando puesto que ya existen leyes que favorecen la lactancia desde el ámbito laboral, un tema de gran preocupación según la beneficiaria Brenda quien comentó que a veces amamantar se le complicó porque tenía que acudir a su trabajo.

“Este programa opera con presupuesto estatal, esto es importante decirlo, el DIF municipal lo que hace es redistribuirlo” detalló María del Carmen Ortuño quien dijo que este es de alrededor de 1 millón y medio.

Finalizó comentando que existen ocho salas de lactancia en el municipio, una en cada delegación más la de Centro Cívico.

También invitó a las mujeres embarazadas o con bebés menores a los seis meses a acercarse al DIF para poder recibir estos apoyos, entre los requisitos están ser parte del municipio de Querétaro y pasar por una entrevista y plática, entre otros.

