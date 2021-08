Se va Biles de Tokio 2020 solo con un bronce

Staff

Agencia Reforma

TOKIO, Japón 03-Aug-2021 .-La gimnasta estadounidense Simone Biles no pudo irse de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con el oro del único aparato en el que compitió al ocupar la tercera posición en la viga de equilibrio.



La multimedallista olímpica y mundial ejecutó una rutina sin mucho grado de dificultad en la prueba que marcó su regreso al pabellón de gimnasia olímpica, del que se había retirado en la Final All Around por equipos por cuestiones de salud mental.



Biles, quien fue la tercera en realizar su rutina, obtuvo una nota de 14.000. La china Chenchen Guan, última de las ocho finalistas en subir a la viga, se llevó el oro con una calificación de 14.633 y la plata fue para su compatriota Xijing Tang con 14.233.



Simone reconoció horas después de causar baja del All Around por equipos que lo hacia por respeto a sus compañeras y sobre todo para procurar su estado anímico y emocional ante la presión que tenía por conquistar 6 oros en Tokio, cosecha que le permitiría alcanzar 10 títulos de justas veraniegas.



La estadounidense se retiró también del All Around individual y de otros tres aparatos, entre ellos el salto de caballo en el que la mexicana Alexa Moreno terminó en la cuarta posición, y finalmente acordó con el equipo médico de la federación de gimnasia de su país presentarse solo en la viga.



El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) Thomas Bach estuvo en las gradas del pabellón de gimnasia.