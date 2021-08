¿Cómo puedo prepararme para adoptar y qué debo saber?

Adoptar es un acto de solidaridad y compasión, pero también de mucho compromiso.

Antes de decidir adoptar a una mascota se deben tener en cuenta varios aspectos, que son indispensables para hacer del proceso de adopción, algo exitoso.

Lo primero es proyectarse la vida con un integrante más y completamente dependiente. Un ser sintiente y no un objeto sino casi como un hijo, que si bien no pueden compararse a los hijos en muchos aspectos, nosotros sí seremos sus padres durante toda su vida.

Dentro de esta proyección, debemos ser conscientes que a partir del momento que decidimos abrirle las puertas de nuestro hogar a una mascota, la vida no volverá a ser igual. No a todos los lugares podremos ir con la mascota, al salir y tardar en llegar a casa tenemos que dejarles suficiente agua y recordar volver para darle su paseo y alimentarlo.

Si nuestra salida se prolonga por más de 8 horas, se recomienda contratar a una persona que pueda ir a checar que todo esté en orden. Si por el contrario, no son horas sino varios días sólo, se recomienda dejarlo al cuidado de algún amigo o en un hotel/pensión canina. A diferencia de los humanos, ellos no podrán valerse por sí solos. Para saber qué pueden o no hacer sin nosotros o sin el acompañamiento de un adulto responsable, imaginémonos que siempre serán niños de máximo 2 años.

Al momento de fijar una fecha para iniciar el periodo de prueba, debemos preparar la llegada de este ser vivo, propiciando un espacio para que pueda quedarse, tenerle una cama, platos para comida y agua, un collar con identificación (al menos temporal), una pechera para facilitar los paseos y una correa (por supuesto), para poder caminar. De acuerdo a la edad del adoptado, se recomendará el uso de tapetes entrenadores (con el fin de poder enseñarles poco a poco en el lugar deseado) y juguetes resistentes como: cuerdas, juguetes Kong y/o peluches; sin importar la edad, nuestras mascotas necesitan estímulos para que sean animales equilibrados.

Cuando la aventura comienza, debemos llenarnos de mucha paciencia y aprender a comunicar con ellos. Los animales son muy inteligentes y aunque no van a atender de manera lineal todo lo que les decimos, la intención es lo que cuenta y van a captar el mensaje a través de nuestro diálogo y de toda la energía que podamos trasmitirle.

Por eso la parte de la bienvenida es tan importante, porque estaremos recibiendo con muy buena actitud a este pequeño y aunque al principio va a estar un poco desorientado por el cambio de ambiente, de personas y de lugar; va a captar la energía con la que lo estamos recibiendo y a partir de ese momento, la conexión o el vínculo se va a ir creando.

Los primeros días son de muchos aprendizajes, recuerda que salió de una veterinaria, de las calles, quizás de un refugio o de un hogar temporal; donde tenía ciertas costumbres y va a tener que ir aprendiendo nuevas cosas: a convivir con otras personas, quizás con más mascotas, a adaptarse a nuevos horarios y otro tipo de salidas. Es muy normal que por un espacio de 3 días los notemos “sacados de onda”, ya que como a los humanos, ellos son mamíferos de costumbres y están saliendo de su “zona de confort”.

¡Atención!, no estamos tratando de humanizarlos, sino de llevar al lenguaje humano la psicología del animal.

Es muy probable que aunque sean adultos y limpios, por algún motivo empiecen a hacer del baño dentro de casa o en lugares no deseados. Muchas veces es debido a que no han asimilado por completo la nueva configuración de la casa, otras veces es porque quizás había jardín y estaban acostumbrados a hacer en pasto y a donde llegan, no hay patio o si lo hay, tiene piso, etc. Antes de desesperarnos y querer devolverlos, debemos entender la razón de estas actitudes para poder corregir o en lo posible adecuar los espacios para que la adaptación se haga de manera más paulatina.

Durante este periodo de adaptación, el diálogo se hace indispensable, presentarle la casa en su totalidad y a todos los miembros de la familia es un buen comienzo. Siempre ser muy claros en lo que se busca. Ejemplo: “mira Rex (o nombre de la mascota), esta será tu nueva casa, te presento el patio, acá harás tus necesidades, en esta zona de la casa vamos a poner tus cosas y acá vas a dormir, etc”.

Los paseos deben ser siempre con correa, excepto en un parque de perros cercado; esto no sólo es por seguridad y reglas básicas de convivencia en comunidad, sino también porque la mayoría van a intentar escapar para ir a buscar el lugar al que pertenecían o a las personas que se les hacía ya conocidas, ese vínculo de confianza es el que debe empezar a establecerse a través de los paseos diarios, de las reglas o costumbres de la casa, del compartir el tiempo con ellos, de los premios, de la voz y al interacción constante, de la práctica de algún deporte en conjunto con la mascota, etc.

En Adogtados tenemos la gran ventaja de trabajar a través de hogares temporales, lo que nos permite llegar a conocer muy bien a nuestras mascotas y poder recomendar al perrito o gatito que mejor se adapte al estilo de vida de la familia o de la persona que inicia el proceso de adopción. Durante el periodo de prueba y aún después de la adopción, contamos con un grupo de seguimiento y apoyo para poder ofrecer la ayuda que sea necesaria ante cualquier eventualidad.

Tenemos a muchos mejores amigos que están en busca de hogar, tu futura mascota está con nosotros y recuerda que la raza favorita debería ser “adoptado”.

Síguenos en Redes o escríbenos para empezar proceso de adopción:

Facebook: Adogta2

Instagram: Adogtados Qro

Correo electrónico: adogtadosmx@gmail.com

¿Cómo puedo prepararme para adoptar y qué debo saber?