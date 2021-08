El biodigestor municipal, un referente nacional

El reactor biológico ha ayudado a ahorrar un 85% de diésel que equivale a 1 millón 300 mil pesos anuales

Por Daniela Montes de Oca

El municipio de Querétaro ha trabajado por impulsar el biodigestor del Rastro Municipal, logrando reducir un 85% de diésel que representa un ahorro de 1 millón 300 mil pesos anuales, creando biogás y siendo una herramienta para contribuir a generar beneficios medio ambientales. El director del Rastro, Humberto Servín Valdivia, explicó cuál es el funcionamiento de la estructura y por qué es uno de los mejores a nivel nacional.

Pero ¿qué es un biodigestor? La fundación Aquae en su plataforma web lo define como: “un contenedor cerrado de forma hermética que contiene residuos orgánicos de origen vegetal o animal (carne en descomposición, excrementos…) Un grupo de microorganismos presentes en los desechos orgánicos producen una reacción conocida como fermentación anaeróbica, de la que se puede obtener energía” y es así como el municipio logra obtener energía y hasta residuos que se envían a una planta de rendimiento para ser utilizados.

“El biodigestor es un reactor biológico que nos permite disponer los residuos orgánicos que se derivan de la matanza de los animales, entonces la importancia radica en que nosotros esos residuos a final de cuentas aquí los destruimos a través de un proceso anaerobio y eso nos permite estar limpiando el agua, destruir esos residuos de una manera adecuada y además generar muchos beneficios medio ambientales” explicó Humberto Servín Valdivia, director del Rastro Municipal.

Agregó que estos residuos orgánicos generan metano que es un gas de efecto invernadero, por lo que el biodigestor lo controla y lo utiliza como combustible, con lo que se ahorra el 85% del diésel que se usaba en procesos de matanza, generar vapor y desinfectar las zonas.

“Manejamos los residuos de manera adecuada, no generamos gases de efecto invernadero, también no hay contaminación de subsuelo y mantos acuíferos porque al final de cuentas está cubierto por una geo membrana, no hay plagas, no hay olores si se dan cuenta” resaltó.

La capacidad de este biodigestor es de casi 6 mil metros cúbicos de agua, la cual sale de proceso y posteriormente viene la retención de 21 días en el que las bacterias trabajan sobre la materia orgánica y la destruyen.

Aunque este se instaló en 2013 poco a poco fue mejorando, en un principio solo se lograba ahorrar cuatro días con el biogás producido, hoy en día abarca el año completo. La inversión que tiene es solo de 70 mil pesos anuales, para las bombas de agitación y el personal, que solo son dos trabajadores.

El año pasado cambiaron la caldera que funciona a biogás, la cual tuvo un costo de 1 un millón y medio de pesos, además de que se compró un moto generador en base de biogás, ya que el segundo mayor gasto del Rastro Municipal es la energía eléctrica por las 21 cámaras de refrigeración, en este sentido el director explicó que el siguiente paso es buscar generar energía eléctrica a través de dicho generador.

Reconocimiento Nacional

Por sus buenas prácticas, el Instituto Nacional del Federalismo del Desarrollo Municipal que depende de la Secretaría de Gobernación a nivel nacional, premió al municipio de Querétaro, el director del Rastro subrayó “Este premio a final de cuentas se otorga al municipio de Querétaro por tener en el proyecto de biodigestor una de las mejores prácticas de gobierno a nivel nacional”.

Acerca del buen funcionamiento, Humberto Servín destacó que se trabaja con tres especies, el bovino, el ovino y el porcino, este último representa el 90%

Gracias a los controles y certificaciones con las que cuentan ya van tres años sin casos de clembuterol, el cual se mide ya sea a través de muestras de orina o de tejido.

Clandestinaje

El clandestinaje en esta materia es un problema histórico sobre todo en la zona de Santa Rosa Jáuregui y este biodigestor también ha contribuido a disminuirlo, aunque en realidad no es su competencia, ya que solo coadyuvan a dar soluciones. Por ello, hay una casa de matanza autorizada en dicha zona, la cual es supervisada por el Rastro.

“Entonces ahí en la casa de matanza les da la oportunidad de que se maten en condiciones sanitarias que sea supervisado y que se cumpla sobre todo con la principal función de un rastro que es la salud pública, está inspeccionada la carne y lo que no sirve se decomisa” ahondó.

Este biodigestor es una de las herramientas más poderosas para combatir el calentamiento global, tan solo en 2020 logró producir 180 mil metros cúbicos de biogás y en lo que va del año ya son 150 mil, por lo que se espera cerrar con más de 250 mil.

Además de que lo que los residuos también son enviados a plantas de rendimiento donde crean: harinas de carne, grasas para utilizarse en la industria alimenticia de mascotas, abonos orgánicos, incluso son utilizados en la farmacéutica, entre otros.