Pide Coparmex segunda prórroga para regular a empleados

Por Tina Hernández

Noticias

Respecto al plazo para trasladar a los empleados que se encuentran en outsourcing a una plaza de planta, el cual vence el 01 de septiembre, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Querétaro señaló que es insuficiente, y buscará retrasar la aplicación de la reforma a la Ley Laboral en materia de subcontratación.

El presidente de Coparmex en Querétaro, Jorge Camacho Ortega, compartió que las empresas se encuentran a mitad de sus procesos de conversión de contratación de sus colaboradores, por ello la búsqueda de retrasar la aplicación de la ley es para evitar sanciones en el marco de la realización de los trámites.

“Uno de los temas muy importantes es la prórroga para la reforma del outsourcing. Desde un principio nosotros pedimos que la entrada fuera igual que con las instituciones públicas, no entendíamos, no se nos hizo justo que las instituciones públicas se les diera cinco meses y a las privadas no se nos diera ese tiempo. Se acaba de dar un mes de prórroga pero no es suficiente”.

Este sábado se publicó en el Diario Oficial de la Federación una prorroga a la Reforma laboral en materia de subcontratación, la cual está prevista entrar en vigor el 01 de agosto, sin embargo se retrasará al primer día del noveno mes.

Jorge Camacho compartió que se buscará que el plazo para tener la contratación en regla sea el 22 de enero de 2022, junto a las dependencias gubernamentales.

En México hay 327 mil empresas y 3.9 millones de empleos que siguen el esquema de outsourcing, mientras que en Querétaro hay 15 mil empresas y 150 mil empleos bajo este mismo esquema.

“No es suficiente porque las propias dependencias donde hay queque hacer muchos trámites, hay 327 mil empresas que necesitan hacer trámites ante la Secretaría del Trabajo, ante el Seguro Social, Infonavit y las plataformas y procesos de las mismas dependencias no están siendo muy expeditos de tal manera que los tiempos no están alcanzando. También hay procesos en las mismas empresas”.