Charros confían que Lienzo Charro sea para deporte

Entre los proyectos esta su venta, de acuerdo con la Federación Mexicana de Charrería

Respecto a la utilización del inmueble del Lienzo Charro que se encuentra en Santa Rosa Jáuregui, la Federación Mexicana de Charrería confió en que las autoridades capitalinas y estatales resuelvan el asunto de los daños en la infraestructura con el fin que el inmueble se designe al deporte nacional.

El presidente de la Federación Mexicana de Charrería, Antonio Salcedo López, compartió que con el fin de realizar competencias en el inmueble, junto a la Secretaría de Turismo (Sectur) de Querétaro, en 2017, se calculó el presupuesto necesario para reparar el techo de Lienzo Charro, el cual significó 20 millones de pesos con el cual no se cuentan, sin contar el recurso necesario para la instalación de caballerizas.

“Los que saben cómo está la situación saben que todavía tiene problemas de hace seis años, es una obra que no se entregó y tuvo una deterioro en el techo. Hicimos un presupuesto con el Secretario de Turismo (Hugo burgos García) para hacer el en Campeonato Nacional 2017, lamentablemente por la administración que había en la Federación no se pudo llevar a cabo. Pero aparte de que está abandonado, cuesta, se necesita un recurso para echarlo a andar. Eran más de 20 millones solo para echar a andar el techo. La estructura se colapsó, la estructura se comprimió”.

Es de recordar que el inmueble, por sus daños físicos, no puede utilizarse por los charros, sin embargo actualmente se utiliza de manera parcial por la Secretaría de Bienestar delegación Querétaro para las jornadas de vacunación contra COVID-19.

Antonio Salcedo López compartió que en enero de este año se reunió con autoridades del municipio de la capital para abordar el tema del Lienzo Charro, sin embargo compartió que el proyecto de la demarcación es ponerlo en venta.

Respecto a la capacidad para comprarlo, Antonio Salcedo López aseveró que la Federación Mexicana de Charrería no cuenta con 200 millones de pesos para adquirió, no obstante especificó que de contar con el recurso buscarían un espacio en la Ciudad de México.

“Como Federación no vamos a quitar el dedo del renglón para poder recuperar ese inmueble, porque la charrería necesita escuelas. Yo me reuní con el presidente municipal de la capital en enero de este año… pero no solo es el Lienzo Charro, sino que se necesitan corrales y corraletas y una serie de cosas. No está terminado, esa es la verdad. No está terminado al 100 por ciento”.