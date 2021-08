Denuncian a José Manuel Figueroa por amenazas de muerte

José Manuel Figueroa.

Agencia México

Efraín Vergara, quien asegura ser exnovio de la presentadora venezolana Marie Claire Harp, reveló que el cantante José Manuel Figueroa lo amenazó de muerte.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, el joven de 26 años se dijo preocupado luego de la llamada que le hizo el hijo de Joan Sebastian donde aseguraba que atentaría contra su vida y la de toda su familia.

“Que va a matar a mi mamá, que va a matar a mi papá, que va a matar a mis hermanos, que me va a matar a mí. Tengo la llamada grabada, está su voz, está su número, está su teléfono, directamente él haciéndolo, tengo la llamada grabada, tengo cuatro testigos”, confesó Efraín.

Ante este ultimátum, Vergara aseguró que ya tomó precauciones para salvaguardar la integridad de sus progenitores. “Obviamente estoy preocupado, obviamente tuve que sacar a mis papás de donde estaban viviendo, él sabe dónde viven mis papás”.

Tras el cuestionamiento sobre los motivos que tendría el intérprete para cometer esta acción, el joven explicó: “Por la exnovia mía, tuvimos una relación de siete meses, estuvimos comprometidos, desde el día 1, el día que nos conocimos yo ese día en la noche le dije ‘¿te quieres casar conmigo?’, y me dijo que ‘sí’”.

A pesar de que su relación con Marie Claire Harp duró pocos meses, ya que a mediados de junio terminaron, Efraín aseguró que hace 15 días regresó con la presentadora de televisión, y que esa noche hubo mariachi, auto de lujo y se refrendó el compromiso de boda. “Hubo un anillo de compromiso el 19 de julio a las 11 de la noche afuera de su casa”.

Posteriormente, Vergara explicó cómo es que seguía con Marie Claire si ya había rumores de la relación que ella mantenía con Figueroa. “Ella me decía que no tenía nada con José Manuel, que no existía, sí regresamos nosotros y de ahí detona el problema con José Manuel”.

De la misma forma, el joven negó que sus declaraciones sean parte de un acuerdo con Farina Chaparro, expareja sentimental del cantautor mexicano. “Éramos amigos yo y José Manuel, ahí agarramos la fiesta un rato, ahí la conocí (a Farina), José Manuel se expresó maravillosamente de ella, y ahora me quedo en shock con que salga a decir que se dedica a otras cosas”.

Finalmente, Efraín Vergara dejó en claro que decidió hacer estas declaraciones por las intimidaciones que recibió por parte de José Manuel y no por celos.

“Yo no soy ni el novio ardido, ni el novio celoso, yo lo que creo es que los seres humanos somos libres de amar a quien sea, no mandamos en nuestro corazón, pero lo que no se vale es que ya se metan con la integridad, ya se metan con la vida de la gente y de los seres queridos”, remató.