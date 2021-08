Regreso a clases con estrategias flexibles, pide Teresa García

Por Jahaira Lara

Aunque es una buena decisión el regreso a clases presenciales, este debería ser sin fechas límites y con estrategias flexibles para poder adaptarlas a las circunstancias que se tengan en el momento, señaló la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, quien destacó que debería considerarse agosto y septiembre para controlar la tercera ola de contagios.

Luego de que la Secretaría de Educación en la entidad confirmará que el próximo 30 de agosto regresarán a clases presenciales 320 escuelas de la zona serrana que cumplan con las condiciones, la rectora hizo énfasis en la importancia de no tener fechas límites estrictas y mantener la mente abierta para realizar los cambios pertinentes según las condiciones de la pandemia y evitar caer en una circunstancia de caos.

En este sentido, consideró que con el inició de la vacunación contra SARS CoV-2 en jóvenes de 18 a 29 años en diferentes municipios se permite un mejor control de la pandemia en este grupo de edad, por lo que el regreso a la modalidad presencial debería iniciar con educación superior y trabajar en sistemas de integración fijos y seguros para posteriormente pasar a media superior y hasta el final con educación básica.

“Debemos tener la mente abierta para no tener fechas límites estrictas porque si llega la fecha se entra en una circunstancia de caos, sino tener la flexibilidad de podernos mover y no está mal (…) Yo creo que es una buena decisión, aunque me parece que no debemos tomar una fecha límite con un corte estricto y rígido, sino tener mente abierta y adaptarnos a las circunstancias”, reiteró.

García Gasca apuntó que podría considerarse octubre como una posible fecha para iniciar el regreso paulatino a las aulas, teniendo en cuenta que este plazo podría ser mayor si no se cuentan con las condiciones; al reiterar que podría ser agosto y septiembre, fundamentales para poder controlar la situación se enfrenta actualmente en la entidad.

En el caso de la UAQ, destacó que los lineamientos para el regreso paulatino y gradual a clases presenciales ya se tienen listos y se implementarán conforme a la evolución de la pandemia, pues reitero que el crecimiento en la dinámica de trabajo universitario será sin poner en riesgo a la comunidad.

“El regreso de los alumnos de la UAQ está pospuesto, está pospuesta la fecha hasta que tengamos condiciones para poder llevarlo a cabo porque no nada más es que vengan; aquí podemos controlar aforos y todo lo demás, el problema es que tomamos transporte público y tenemos otras actividades que nos pueden poner en riesgo; la pandemia debe tener mejores condiciones de manejo y gestión para poder iniciar”.

Para finalizar reiteró el llamado a las autoridades estatales a ser más enérgicas en la toma de decisiones y considerar un escenario B, con criterios diferentes para el sector económico para evitar mayores afectaciones, pero que dé el mensaje a la población de que prevalece el riesgo y es necesario implementar con mayor responsabilidad las medidas.