Ha fallado gobierno federal en dotar de internet al país: Alfredo Botello

Por Josefina Herrera

Durante una visita que realizó el senador de la República, Alfredo Botello Montes a San Juan del Río, señaló que la pandemia ha mostrado la importancia de contar con una conexión a internet, pues debido a las clases en línea a muchos estudiantes se les ha dificultado poder tomarlas por que la señal no llega a muchas zonas del país, incluso ni la energía eléctrica.

En este sentido, detalló que el presidente de la República ha fallado en estos tres años al haber expresado que conectaría a todo el país, sin embargo, ya se dio cuenta que no es posible todavía.

“Que bueno que el presidente al paso de tres años se dé cuenta de algo que había expresado, porque había expresado que iba a conectar a todo el país con internet, sin embargo nos encontramos con realidades, no es posible todavía en ninguna condición la interconexión de internet, es más, no es privativo de México, es más, es privativo de todos los países del mundo, la primera acción que se realizó en este gobierno cuando llega, es haber desconectado a todas las instituciones que estaban conectadas mediante un programa internet que había para instituciones de carácter público, que después tuvo que recomponer con una nueva recontratación que hizo de estos servicios”.

En cuanto a las acciones que implementó el gobierno del estado para acercar la educación a cada uno de los hogares de esta entidad federativa, señaló que invirtió en radio y televisión para que se pudiera ampliar la red, respecto a la zona metropolitana, y en cuanto a las zonas donde no llega la energía eléctrica, se distribuyeron cuadernillos de aprendizaje, ya que el objetivo siempre ha sido acercar la educación pese a las dificultades que trajo consigo la pandemia.

“Desafortunadamente en nuestro estado hay lugares en donde definitivamente no hay energía eléctrica, no llega la televisión, obviamente no hay tampoco internet, y entonces la forma de comunicación que se ha tenido por parte de las autoridades, es por medio de cuadernillos para aquellas zonas donde no tienen este tipo de servicio, con inversiones se logró de parte de gobierno del estado para la impresión de los cuadernillos, la distribución, y desde luego la gran responsabilidad que han tenido los maestros para seguir en contacto con sus alumnos”.

Reconoció la labor que está haciendo la Secretaría de Educación actualmente en coordinación con el Comité de Salud para implementar las medidas adecuadas de prevención ante un posible retorno a clases presenciales, y aunque las autoridades analizan los protocolos a seguir de algunas instituciones educativas en el estado, principalmente las privadas, dijo que lo más importante es el cuidado que le están poniendo a la salud.

“Las escuelas particulares tienen la posibilidad en su mayoría de establecer protocolos para los alumnos, donde sus aforos son reducidos y habrá también una serie de medidas muy estrictas y muy encaminadas a preservar la salud de los estudiantes”, concluyó.