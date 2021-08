¡Que miedo!

Anel Noreña y José Joel

Anel y José Joel responden a Manuel tras anunciar que busca nueva prueba de ADN para confirmar que es hijo de José José

Agencia México

Anel Noreña y José Joel enviaron una contundente respuesta a Manuel José luego de que el cantante colombiano revelara sus intenciones de hacerse una nueva prueba de ADN y así demostrar que es hijo biológico de José José.

Durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México, la madre de los hijos mayores del “Príncipe de la Canción” desestimó los planes de Manuel José y ante las primeras preguntas sobre el tema expresó:

“¡Ay, qué miedo!… no sé, el tema para mi es irrelevante, no te puedo decir nada más, porque gracias a Dios hasta el día de hoy estamos en un país libre, donde sí hay leyes, no cuentos”.

Al escuchar a los reporteros mencionar que Brian Fanier Álvarez Rojas, nombre de pila del artista, manifestó que la prueba anterior pudo haber sido alterada porque en verdad es hijo del intérprete de “Almohada”, Noreña replicó:

“Delante de todos se los digo, el tema Manuel José es totalmente irrelevante para mi vida, no puedo decirles nada, no tengo nada qué decir, porque ¿qué?, él (José José) descansó en paz desde el momento en que gracias a Dios cerró los ojos aquí y se fue, él ya está en otro movimiento, nosotros somos los que estamos en el jaleo… no te puedo decir nada porque es irrelevante el tema, no me interesa”.

Sobre las declaraciones de Sarita Sosa de que ella es la heredera de José José, Anel dijo: “yo no sé que tanto la señora y la señorita Sarita o Saras, sepan de leyes, que yo sepa en mi país se emitió un testamento universal, no te sé decir, yo creo que hasta que no estemos frente al juez, ¿verdad?”.

Por su parte, José Joel también fue tajante con las intenciones de Manuel José y sin inmutarse comentó: “Él se llama Brian, no me lo confundan, bastante tiene en su plato para seguir pensando que es algo que no es, este niño está ahorita no mal, lo que le sigue, pobrecito, lleva 5 años queriendo hacer algo con esta mentira tan impresionante que ya nadie le cree, que si bien le siguen dando coba es porque es una nota manchada de un amarillismo espantoso a través de cosas que nada que ver con la familia tan establecida y tan bonita de José José que es Anel, Pepe y Marysol y Sarita por supuesto”.

Acto seguido, el primogénito de José José hizo mención de la controversia que enfrenta el colombiano con la demanda que tenía de paternidad de una de sus ex parejas. “Este niño, pues ve nada más en lo que va, al día de ayer todavía insiste en que él tiene toda la verdad, en que nada es lo que se dice, que el niño no es de él, que sigue siendo hijo dé…”.

Finalmente, José Joel dejó en claro que tanto él como su madre y hermana están tomando todas las acciones legales posibles para el momento en que sea necesario enfrentar tanto a Manuel José como a Sara Sosa ante las leyes.

“Lo único que sigue haciendo el hombrecito este es ponerse la soga al cuello cada vez que sale a decir todo lo que sale a decir, lo único que hacemos es mandárselo a los abogados, los abogados le están haciendo un folio, pero mira, así de choncho, para cuando nosotros lleguemos dentro de todo esto que estamos haciendo de manera legal, a esa gente, al tal Bryan, a toda esa gente tan &%$¨*, que se revuelve en toda esta situación porque ahora ya también que de la mano de la Sarita, entonces digo ‘¡ay niña!, ¿qué estás haciendo?’, todo eso tiene su momento dentro de lo que estamos haciendo de manera legal”, remató.