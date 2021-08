Amistades añejas

POR CONSUELO GONZÁLEZ DEL CASTILLO

Hoy leí un artículo titulado: “La magia de las viejas amistades”, sentí nostalgia y añoré los años de mi niñez y adolescencia, vividos sin miedo y sin prisa en mi amado pueblo tamaulipeco, al lado de mis amigas de cuadra y escuela.

Era muy divertido iniciar el día con nuestras vecinas, a veces en calma porque salíamos rumbo a la primaria a tiempo, pero muchas otras con prisa porque nos sorprendía el silbido del Ingenio Azucarero, marcando las ocho en punto.

Recuerdo que en época de zafra caía una “nieve negra”, indicio de que era tiempo de la quema de los cañaverales. Entre todas cuidábamos que nuestras blusas blancas no se tiznaran, pues a veces era difícil esquivar la densidad de esta peculiar lluvia que por un buen tiempo del año, era parte de nuestra vida diaria.

Cuando sonaba la campana indicando la salida al recreo, el estómago me daba un vuelco ante la emoción de que tenía media hora para disfrutar con mis mejores amigas, Sandra y Rebeca. Fue con ellas con quienes hice de los enormes corredores de piso rojo una pista de patinaje, un salón de baile, una estación de tren y tantos lugares diseñados por nuestra efervescente imaginación.

Recuerdo también que fuimos “propietarias” de un frondoso árbol que además de guarecernos del calor, era silencioso escucha de nuestras pláticas de sueños, tristezas y otras emociones.

Al regresar de la escuela, nos gustaba adivinar qué íbamos a comer: “Seguro mi mamá hizo sopita de letras o de estrellitas y ya ha de estar preparando las tortillas”, decía yo recordando el delicioso olor que siempre me esperaba al entrar a casa. “Ojalá no sea de fideos porque parecen lombrices”, continuaba diciendo entre risas.

Mi memoria no registra haber estado mucho tiempo haciendo tareas escolares, lo que sí tengo muy presente es que la hora de la siesta era sagrada para los adultos, no los podíamos molestar, así es que los pequeños aprovechábamos para salir a jugar y en ese instante la vida se tornaba mágica.

Para entrar a la casa de nuestras vecinas Myrna y Perla Gámez, no teníamos que tocar la puerta, pues era como llegar a la nuestra; el único requisito era hacerlo con sigilo para no molestar y ellas hacían lo mismo cuando nos visitaban. Horas y horas jugando al bebeleche, a la roña, al stop, a los quemados, a las estatuas de marfil, la matatena, a construir casitas, cortar tamarindos o ciruelas para después pasar por un puñito de sal en grano a la bodega propiedad de don Taurino Gámez, padre de nuestras amigas. No había quien nos detuviera, los peligros los sorteábamos saliendo siempre bien libradas.

Han pasado más de cincuenta años de estos tiempos dorados y me bastó un simple recuerdo para avivar la llama del amor a las viejas amistades. Tener contacto con ellas aunque sea a larga distancia le pone la sal y la pimienta a la vida porque nosotros envejecemos, pero la amistad queda intacta a través del tiempo y de la ausencia, siempre dispuesta a unirnos en un abrazo fraternal.