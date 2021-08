Epicuro y los placeres de la vida

Epicuro, el filósofo del hedonismo

POR FELIPE MOSTERÍN CANTON

HISTORIADOR

Sócrates, el gran filósofo ateniense del siglo V antes de nuestra era presumía que jamás había salido de su tierra natal excepto cuando fue a pelear por ella durante la Guerra del Peloponeso contra Esparta. Su discípulo Platón elaboró todo un tratado sobre cómo debería de ser un gobierno ideal donde los reyes fueran filósofos y, finalmente, Aristóteles, el fundador del Liceo, planteó en su Política que el ser humano es un “animal político”, es decir, que es una criatura cuya plenitud se alcanza únicamente en sociedad, aquel que vive fuera del ambiente social –nos dice el filósofo– es o un dios o una bestia.

Estos tres filósofos pretendían defender los intereses de la colectividad por encima de los particulares, esto corresponde al auge de la concepción de la polis o ciudad-Estado. Sin embargo, para la época de Aristóteles este modelo de comunidad había quedado sometido por las conquistas de Alejandro Magno y la formación del imperio macedónico que se extendía desde el norte de Grecia hasta la India. Resulta significativo que mientras el común de los griegos incluía su lugar de nacimiento en su nombre (Sócrates de Atenas, Aristóteles de Estagira, etcétera) Alejandro Magno se consideraba a sí mismo como un cosmopolita, un ciudadano del cosmos, rompiendo los tradicionales vínculos afectivos para con su patria a favor de una nueva unidad política universal que se acoplara a sus conquistas territoriales.

En este contexto surge el genial Epicuro, el filósofo del hedonismo. Una figura que en lugar de abanderar los principios de la ciudadanía y el sacrificio por las conquistas colectivas, proponía un marcado individualismo centrado en lo que consideraba la preocupación humana primordial: la consecución del placer. Ya no priorizaba la búsqueda de honor o fama como en época homérica ni el reconocimiento de su polis, sino más bien la búsqueda de la felicidad o buena vida, y su receta la encontró en el placer, no obstante, su concepto de placer (hedoné) se aleja mucho del significado que nos imaginamos hoy en día.

Definía al placer no como el disfrute de las cosas, sino más bien como la ausencia de dolores en el cuerpo y de turbaciones en el alma; para Epicuro el estado ideal es el de la total imperturbabilidad de espíritu o ataraxia en griego. No es que descartara el goce, más bien invitaba a los placeres cotidianos y modestos para poder disfrutarlos en cada ocasión. Más que disfrutar elaborados platillos o suculentos vinos, Epicuro recomendaba beber agua y comer pan cuando se tenía sed y hambre, pues el saciarse es lo que produce el placer y no los lujos innecesarios que únicamente turban nuestra mente o nuestro cuerpo cuando no podemos conseguirlos.

La filosofía de Epicuro destaca más por coherente que por original, pues muchos de sus principios ya habían sido expuestos por otros pensadores y este los complementó e incluyó en su sistema de pensamiento. Por ejemplo, tomó de Demócrito el atomismo y su concepción materialista del mundo físico (lo cual le serviría para plantear lo absurdo del miedo a la muerte, así como a los dioses); de Aristóteles el empirismo, que señalaba que el origen del conocimiento está en la experiencia, y en particular, en la preferencia a la experiencia de lo placentero como bueno. Finalmente, la prioridad del placer la tomó de los filósofos cirenaicos, sin embargo, estos sí tenían una concepción del placer como el disfrute absoluto, lo cual Epicuro va a redefinir para librarlo de todo matiz que pueda turbar nuestro ánimo cuando no se puedan conseguir los placeres.

Epicuro, quien padecía de enfermedades y dolores crónicos, definió una filosofía del placer entendido como la carencia de malestares, algo muy propio de quien sufre dolencias y debido a ello aprende a disfrutar los pequeños momentos de tregua que la enfermedad concedía a su cuerpo y le permitía gozar de pequeños-grandes placeres como saciar su hambre con pan y la sed con agua, y ya si contaba con un pedazo de queso se podía dar un festín. Sumado a ello, Epicuro valoraba por encima de cualquier relación –incluida por supuesto la del ciudadano con su polis– la amistad. Pues Epicuro consideraba que la amistad es una gran proveedora de placeres y nos permite tener confianza en los favores que puedan proporcionarnos nuestras amistades. Al mismo tiempo, recordar los tiempos con las amistades procura un enorme placer, al cual puedes recurrir con la memoria cada vez que lo desees, haciendo de la amistad una fuente de placeres infinitos.

Para llevar una vida más relajada y próxima al disfrute de los placeres cotidianos, Epicuro recomendaba el “cuádruple-remedio” o tetraphármakos: 1) la divinidad no es de temer; 2) la muerte es insensible; 3) el bien es fácil de procurar; y 4) el mal es fácil de soportar. Estos “remedios” tenían el propósito de recordarle al ser humano que la felicidad está al alcance de cada uno; pretende también despegar la mente de aquellas creencias o pensamientos que angustian nuestro ánimo por miedo a vernos castigados por los dioses, privados de la vida, batallando por adquirir el bien o padeciendo por sufrir los males.

La consecución de la felicidad, tema de importancia universal trasciende los tiempos y las naciones. La vía que marca Epicuro para alcanzarla es, sin duda, la recomendación de alguien que padeció físicamente en vida y pareciera no aspirar a metas superiores sin embargo, hoy, como siempre, vale la pena preguntarse: ¿qué necesito realmente para ser feliz?