Cártel Jalisco Nuevo Generación amenaza a Azucena Uresti

Las amenazas son por la cobertura de noticias en Michoacán con las autodefensas.

Gobierno de México asegura que tomara las medidas pertinentes para proteger a los periodistas y medios amenazados

Daniela Montes de Oca

Este lunes se dio a conocer un video donde presuntamente el Cártel Jalisco Nueva Generación amenaza de muerte a la periodista de Milenio Azucena Uresti, por la cobertura realizada en Michoacán; al respecto el Gobierno de México anunció que tomará las medidas pertinentes para proteger a los periodistas y medios de comunicación que están en riesgo.

Dentro del video, un hombre que se identifica como Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” líder del cártel, está rodeado de otros armados y descalifica las acciones y noticias dadas a conocer por Milenio, pero en especial las de la periodista Azucena Uresti, amenazándola de muerte si no limita sus comentarios.

“Que te aseguro que si no le bajas de huevos y sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mi Rubén Oseguera Cervantes, que yo no soy cobracuotas, ni extorsiono” se escucha en el video.

Asimismo, en el video acusa que Juan Farías Álvarez “El Abuelo Farías” e Hipólita Mora no son autodefensas, sino que son extorsionadores y delincuentes; en general también amenazan a grupo Milenio por “no ser parejos y objetivos” con sus noticias.

Al respecto el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, informó a través de Twitter “Ante las amenazas a medios de comunicación por parte del CJNG, el @GobiernoMX tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos.”

Hasta el medio día de este lunes, ni Milenio ni la periodista Azucena Uresti habían comentado algo al respecto.