Leve mejoría de Pumas no alcanza para triunfar en CU

Así festejaron en el vestidor los jugadores del Atlético de San Luis, luego del triunfo en CU.

Decir que Pumas no ha mejorado, sería exagerar, pero no es exagerar decir que la mejora no es suficiente para la historia del club universitario.

Atlético de San Luis, un equipo con un nuevo entrenador, con diez contrataciones para el torneo, pero bien estructurado, lo volvió a desnudar, porque al final de cuentas Pumas es un equipo sin solidez defensiva, sin creatividad en el medio campo y sin gol en la delantera. Ni hablar de la nula rspuesta en la banca.

Los sanluisinos ganaron 1-3 con autoridad, siendo prácticos y contundentes, manteniéndose invictos y llegando a siete puntos, mientras que los de Ciudad Universitaria se quedan con un punto, dos derrotas y un empate. Contando los juegos del Guardianes 2021, acumulan seis sin victtoria alguna.

Apenas al amanecer del juego, el español Unai Bilbao puso adelante a la visita aprovechando un rebote del portero Julio González (4’). Germán Berterame amplió la ventaja exhibiendo a la joven defensa central (31’). Con base en coraje, Sebastian Saucedo mostró algo de sangre en los Pumas y acotó distancias (37’). Pero de ahí no pasaron.

El San Luis llevó el juego poco a poco, durmiéndolo, paseando la pelota y, ante la inoperancia de los Pumas, no pasaba nada, sólo el tiempo. Andrés Vombergar, delantero argentino de origen croata, marcó el tercero para los potosinos con un remate con la cabeza y, aunque de inicio fue anulado, el VAR hizo rectificar la primera marcación (82’). Pumas murió ahí.

EN CORTO

Operan con éxito al americanista Santiago Naveda. El volante del América Santiago Naveda fue operado con éxito de la lesión en el tobillo izquierdo que sufrió el sábado por la noche contra el Puebla. Durante los próximos días, el canterano de las Águilas iniciará su proceso de rehabilitación, el cual —según los especialistas médicos— tardará de cuatro a seis meses.