Messi se despide con lágrimas del Barcelona y dice un “hasta luego”

Lionel Messi ha dejado un gran números de títulos por su paso por el Barcelona.

AGENCIAS

Llegó el día en que Barcelona y Lionel Messi se despiden. El astro argentino con un llanto casi incontenible expresó su pesar por dejar al equipo de sus amores.

Ni cuando “El pulga” se despidió de la selección argentina, lo habíamos visto tan triste. Sus ojos llenos de lágrimas, se veía que le dolía el momento, en la víspera, buscó palabras que nunca encontró y así lo reconoció, pero las palabras se las lleva el viento. Su corazón estaba destrozado. Nunca lo hubiera pensado y hoy ya es una realidad.

Cuando llora Messi, llorará también Barcelona, porque nunca el cuadro catalán será lo mismo sin el argentino. Es un antes y un después de Messi.

“Estos últimos días estuve pensando qué podía decir. La verdad es que no me salía nada. Estaba bloqueado, como lo sigo estando. Es muy difícil para mí, después de hacer toda mi vida aquí. No estaba preparado.

“El año pasado, cuando se armó el lío del burofax, estaba preparado, sabía lo que tenía que decir. Pero este año no. Estábamos convencidos de que íbamos a seguir aquí, en casa, era lo que más queríamos. Siempre sobrepusimos nuestro bienestar, estar en nuestra casa y disfrutando de esta vida en Barcelona, que es maravillosa”, dijo entre sollozos.

“Me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida, pero no la hubiera imaginado así. Me hubiera gustado hacerlo en el campo, haber escuchado una última ovación”, indicó el ’10’.

Respecto a la posibilidad de ir al PSG, Lio aceptó que “es una posibilidad. A esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado, tuve muchas llamadas. Hay varios clubes interesados. No tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando”.

SALIDA POR LA PUERTA DE ATRÁS

La historia entre el Barcelona y Lionel Messi se terminó. Los catalanes dejan ir a su máxima figura. Lo que no es nuevo. Algo pasa en el Barcelona, que en la mayoría de las ocasiones sus estrellas salen por la puerta de atrás, por ejemplo:

Johan Cruyff. Antes de que apareciera Lionel Messi, Johan Cruyff fue el máximo referente del Barcelona, pero su romance fue tormentoso, no divorcios y reconciliaciones.

La historia de Diego Armando Maradona con el Barcelona fue de tragedias continuas: hepatitis, fracturas, broncas campales.

Romario. En 1996, después de un gran año, se le ocurrió pedir vacaciones en plena temporada para irse al Carnaval de Río de Janeiro, forzó su salida del cuadro blaugrana para regresar al Flamengo.

Luis Figo. Figo era más que un dios en Barcelona, pero el portugués en el 2000 cambio repentinamente de gustos y se fue al Real Madrid.

Ronaldinho. En el 2008, Barcelona le abre las puertas de salida a Ronaldinho, quién ya tenía harta a la directiva con sus constantes salidas nocturnas.