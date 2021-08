Rosy Alderete, madrina del equipo Olimpia de Paraguay, está muy indignada, ya que los amantes de lo ajeno entraron a su casa para robarle hasta la ropa interior que tenía secando.

EL UNIVERSAL

Sin embargo, confesó que lo que más le dolió es que se hayan llevado la playera del equipo de sus amores.

“Así cuando te roban hasta tu short. Pero mi playera de Olimpia es lo que más siento, devuélveme mis ropas”, estuvo posteando la espectacular morena en sus redes sociales.

Al platicar con más calma con el portal ‘Crónica’ de Paraguay, la modelo Rosy Alderete explicó que sus prendas estaban en el tendedero, al igual que su camiseta, y ni eso le perdonaron los malandros.

Con el amor a la casaca del equipo, ella hizo un pedido especial al ladrón: “Seguro que me sigue en redes, así que no está de más que le pida que me devuelva mis ropas, especialmente la camiseta, porque es algo que quiero mucho y la verdad que además no está tan barata”.