Rechaza Teresa García fijar una fecha para el regreso a clases presenciales

Es necesario superarla tercera ola, destacó la rectora de la UAQ

Por Jahaira Lara

Noticias

Ante la decisión del Comité Técnico para la Atención de COVID-19 de mantener a Querétaro en escenario A y avanzar en la planeación para el regreso a clases en algunas instituciones educativas, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, hizo un llamado enérgico a las autoridades del gobierno estatal a tomar decisiones correctas respecto al momento de la pandemia en el que se vive y que ha afectado principalmente a la población joven.

La académica consideró grave que las autoridades se mantengan omisas ante el panorama que se enfrenta en la entidad, por los incrementos en contagios que ya han superado los reportados en la primera ola y en el índice de hospitalización de 4.45 general, 4.8 en camas con ventilador y 21.82 en camas con ventilador en unidades de cuidados intensivos.

Lo anterior al lamentar que actualmente el gobierno privilegie más los planes en el ámbito económico y educativo, que la salud y vida de la población; pues ante la tercera ola y las afectaciones que esta tiene en jóvenes y niños, no se puede fijar una fecha para el regreso a clases presenciales sin haber superado este panorama, ni tampoco mantener un escenario que no corresponde.

“Mandar un mensaje enérgico a las autoridades de que no es posible que no se tomen las decisiones correctas respecto al momento pandémico que estamos viviendo, los jóvenes son los más susceptibles ahora y no podemos abrir clases, no podemos fijar una fecha, necesitamos monitorear la pandemia antes y las autoridades deben tomar decisiones de pasar al semáforo que corresponda privilegiando la salud y vida de quienes habitamos en el estado (…) Me parece grave que las autoridades sigan siendo omisas o simplemente hacen como que no ven las cosas que pasan”.

García Gasca consideró importante que se analicen los criterios que cada escenario plantea para que se puedan permitir de manera responsable las actividades económicas, sin mandar un escenario equivocado a la población manteniendo el escenario A, pues se han aligerado las medidas sanitarias en la población, lo que ha impactado en el incremento de casos.

De acuerdo con el semáforo universitario que comparte el Comité Universitario de Seguridad Sanitaria con base en datos federales y estatales sobre la situación de la pandemia; Querétaro y San Juan del río, son los que reportan un mayor incremento de contagios, por lo que se mantienen en rojo, al igual que Corregidora, El Marqués, Jalpan de Serra, Peñamiller, Ezequiel Montes y Cadereyta.

Mientras que en naranja se encuentran Amealco, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Colón, Huimilpan, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, San Joaquín, Tequisquiapan y Tolimán.