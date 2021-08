¿Qué pasa cuando nuestros perritos envejecen?

En un artículo anterior hablamos sobre las edades de los perros, pero en este artículo queremos enfocarnos en los perritos de edad avanzada.

Los perritos cuando van madurando se van haciendo más tranquilos, menos activos, duermen más pero nunca dejan de disfrutar del cariño de una familia y de la calidez de un hogar.

Igual que los humanos, con la edad pueden comenzar a aparecer ciertos padecimientos o enfermedades. Eso es algo que debemos de tomar en cuenta cuando adoptamos a un perrito, que, aunque lo hayamos adoptado de cachorro, ese perrito va a crecer y va envejecer con nosotros y nosotros seremos su único apoyo y sus cuidadores principales.

Cada perrito tiene una manera diferente de envejecer, algunos no presentarán ninguna alteración, otros pueden ir perdiendo la vista y/o la audición, algunos pueden presentar enfermedades las cuales pueden requerir de un tratamiento para darles una mejor calidad de vida. En cualquiera de esas situaciones, ellos necesitarán de nosotros y de nuestros cuidados especiales ya que es importante recordar que ellos son parte esencial de nuestra familia y así como cuidaríamos de nuestros padres y abuelos al envejecer, tenemos que estar conscientes de que nuestros perritos también necesitarán de nuestras atenciones y cuidados.

Desgraciadamente en muchas ocasiones cuando un perrito envejece es abandonado ya que las familias lo perciben como una carga o por la presencia de alguna enfermedad ya no lo quieren cuidar o ya no pueden costear el tratamiento. Pero ¿se pueden imaginar lo que es ser abandonado y además teniendo alguna enfermedad o discapacidad física? Los perritos sienten igual. No importa la edad del perrito, cuando hay un abandono a ellos se les rompe el corazón ya que para ellos somos su familia, nada justifica un abandono, siempre habrá alguna solución.

Por ejemplo, si nuestro perrito ha perdido la vista o la audición, ellos pueden continuar con una vida normal ya que se adaptan a su entorno y los otros sentidos se fortalecen como parte de la adaptación.

Si tienen alguna enfermedad existen diferentes tratamientos o medicamentos que se pueden utilizar, siempre es importante platicar con los veterinarios sobre las opciones para nuestros perritos y si por alguna razón nuestra situación económica no nos permite cubrir ese tratamiento podemos preguntar por otras opciones más económicas o podemos organizar alguna rifa o alguna actividad que nos permita recaudar los fondos necesarios.

Siempre es importante considerar el bienestar de nuestros perritos y pensar que ellos sólo quieren nuestra compañía aún cuando ya no sean tan activos o ya no puedan salir a sus paseos.

Como hemos mencionado en artículos anteriores, los perritos mestizos pueden tener cruza de diferentes razas, pero al tener una combinación de éstas y no ser de alguna raza pura, los hace menos propensos a ciertos padecimientos o incluso a condiciones congénitas que pueden ocasionar problemas en la salud del perrito en edades avanzadas o incluso en la movilidad como es el caso de la displasia de cadera, muy común en los pastores alemán y en labradores.

La adopción de perritos de edad avanzada puede ser una excelente opción para aquellas familias que buscan un perrito tranquilo o que no tienen el tiempo de estar cuidando y educando a un cachorro o perrito más joven. Los perritos mayores son también muy cariñosos con una capacidad enorme de sacarnos siempre una sonrisa, son fieles compañeros que sin pensar darán hasta su vida por nosotros y que saben apreciar y agradecer el cariño y el amor que se les brinda.

Así que la próxima vez que busquen adoptar a un perrito los invitamos a darle la oportunidad a uno de edad más avanzada para que pase el resto de sus años conociendo lo que es el verdadero amor de una familia.

Si gustan conocer a todos nuestros adoptables, en especial a aquellos perritos mayores, no duden en ponerse en contacto con nosotros para iniciar con el proceso de adopción.

#AdoptaNoCompres

Redes:

Facebook: Adogta2

Instalagram: Adogtados

Correo: adogtadosmx@gmail.com