Andrea Legarreta se sincera con el “Escorpión Dorado”

Andrea Legarreta le responde a Alfredo Adame sobre sus presuntas influencias en Televisa.

Agencia México

Andrea Legarreta concedió una entrevista al influencer conocido como Escorpión Dorado, y fiel a su estilo, no paró de reír durante el recorrido que realizaron “Al Volante”.

Sin evitar tocar de temas polémicos, la conductora del matutino Hoy habló al respecto de los rumores con relación a que ella mueve los hilos en Televisa, y la aversión que le tiene Alfredo Adame por esta razón.

“Fíjate, en el primer cambio que hubo de Hoy, Alfredo fue uno de los que se quedó y a nosotros nos mandaron a volar, entonces yo creo que ahí viene una confusión en su historia, porque él dice que salió de Hoy por mi culpa, pero en realidad, si le recordamos, yo en la primera parte donde hubo cambios yo salí y él se quedó”, dijo la presentadora.

Posteriormente, Andrea se refirió a la controversia que vivió tras sus declaraciones sobre el precio del dólar. “Lo peor del caso, es que luego hasta tus &%$*, que no son tus &%$*, te las ponen a ti, te las adjudican, o sea las &%$* de otros a veces también nos tocan a todos, es como de en Hoy dijeron…. y otras también me las han inventado, por eso a veces hasta les he apostado una lana, mándame el video donde digo que el dólar no afecta a los mexicanos, y te doy en dólares algo que afecte mi bolsillo”.

Ante la pregunta directa del Escorpión sobre si no lo dijo o no lo dijo, la esposa de Erik Rubín replicó: “Siéntate, búscalo, y si lo encuentras… te hago un hijo…”.

Tras ver el video donde Legarreta y Raúl Araiza hablan del dólar en una cápsula del matutino, la presentadora confesó lo mal que la pasó con los señalamientos en su contra y las amenazas que recibió:

“Al principio me dolió mucho porque yo decía ‘yo no lo dije’… sé que tengo mis momentos de estupidez, pero se necesita ser bastante más estúpido para darte cuenta que el dólar afecta no solo la economía de México, sino del mundo. Me decían de todo, pero amenazas de muerte, a mis hijas, a mi familia, yo decía a ver, ojo, cuando la &%$*, yo soy una persona que sí me gusta aceptar […] sí aceptó mis errores, pensemos que si lo hubiera dicho hubiera salido a decir, la neta si me resbale, pero de eso a que me amenacen de muerte”.

Para concluir el tema, Andrea confesó que tras un tiempo en que la pasó muy mal, decidió no hacer caso a las críticas de la gente y vivir su vida sin enfocarse en ese tipo de comentarios.