Entrega Enrique Vega viviendas a mujeres en situación de vulnerabilidad

Durante la presente administración se han entregado 50 viviendas a igual número de familias.

El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles y el director general del Instituto de Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ), Germán Borja García, realizaron un recorrido por El Arenal y Alfajayucan donde entregaron 3 de las 25 viviendas que durante el último año recibirán mujeres en condiciones de desigualdad y vulnerabilidad.

Al respecto y referente al Programa de Vivienda 2021 que surgió de un convenio celebrado con el IVEQ, el edil destacó la importancia de continuar con este trabajo social, ya que se brinda certeza a las familias marquesinas de escasos recursos o bien que no cuentan con los medios para conseguir o construir una vivienda.

Asimismo, reconoció el trabajo bipartito que se ha realizado con el gobierno del estado a través del Instituto de Vivienda en Querétaro (IVEQ), logrando construir 50 viviendas en la demarcación en los últimos dos años de gobierno municipal.

“La idea es apoyar a quienes más lo necesitan y son casas muy funcionales, cuentan con dos cuartos, sala, comedor, cocina, hoy estamos entregando 25 casas y en dos años hemos entregado 50 en esta administración. En comparación con la anterior donde hicimos 25 hemos crecido el doble”.

Además, el alcalde Vega Carriles refrendó su compromiso de seguir trabajando para seguir beneficiando a las mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad para que cuenten con una vivienda digna.

“Esperamos seguir beneficiando a estas personas en situación de vulnerabilidad, que son mujeres violentadas, solas o de la tercera edad. Queremos seguir creciendo y que llegue a las personas que más lo necesitan, que no llegue a favoritismo ni compadrazgos ni nada de eso, que sea a gente que en verdad lo necesite”.

Por su parte Miriam Rivera Marina, quien es beneficiaría de la comunidad de Alfajayucan, agradeció el trabajo que realizó el municipio de El Marqués, ya que ahora cuenta con una vivienda donde podrá vivir con sus hijos.

“Estoy muy contenta y muy agradecida, ya que con esta casa me dieron tranquilidad para mis hijos. Tengo cuatro hijos y ahorita me están dando la oportunidad de tener una tranquilidad para mis hijos más que nada. Me siento muy privilegiada, es como un sueño, muchas personas que tienen la posibilidad de tener un hogar no lo ven así, pero la verdad es que yo estoy muy contenta pero mucho más agradecida con el presidente Enrique Vega”.