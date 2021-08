Mauricio Ruiz no dejará la dirigencia estatal de Morena

El padrón de militantes no es confiable, aseguró el legislador

Por Ana Cristina Alvarado

Noticias

El delegado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Querétaro con funciones de presidente, Mauricio Ruiz Olaes, informó que no habrá renovación de la dirigencia de su partido, por lo que aseguró que él seguirá dirigiendo los trabajos del organismo.

En entrevista, dio a conocer que la renovación se “echó para atrás” porque se trabajará en la creación de un nuevo padrón de militantes del partido porque el que se tiene no es confiable, el cual deberá coincidir con el padrón del Instituto Nacional Electoral (INE), pues dijo que hay muchos militantes que no están registrados ante el organismo, y que son fundadores del partido.

“Estaba programado que se diera el cambio de las dirigencias estatales en el mes de octubre y noviembre, ya mencionó el presidente nacional, Mario Delgado, que no se dará este año cambio en los comités ni en consejeros, no están las condiciones porque el padrón de militantes no es confiable”, comentó.

Aseguró que en Querétaro no se han dado bajas en el partido, que hay mucho dialogo con los miembros del partido y que seguirán trabajando en un plan de trabajo de lo que será MORENA en los siguientes meses, así como hacer una gira para escuchar a la militancia y reactivar los comités de los municipios, pues dijo que en las pasadas elecciones no se escuchó a las bases, que se tomaron atribuciones y que se pusieron candidatos que no representaban al proyecto, por lo que ahora se construirán “desde abajo”.

Sin embargo, el delegado mencionó no tener los números del padrón de morenistas en Querétaro, pero dijo que a nivel nacional cuentan con tres millones de afiliados, y reiteró que “no está bien hecho el padrón de Morena” ante el INE, por lo que se realizará la convocatoria de afiliación.

Por otra parte, dijo que otro tema que le “preocupa y ocupa” a Morena es la revocación de mandato, y que la consigna de los dirigentes estatales es trabajar para ratificar el mandato del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que posterior a ello vendrán las elecciones de 2022, en las que su partido tiene previsto ganar cinco de las seis candidaturas a gobernador del estado.

De acuerdo con Mauricio Ruiz Olaes, una vez que hayan pasado los procesos antes mencionados, se daría la renovación de los comités y las dirigencias estatales. Agregó que posterior a las elecciones hubo algunos cambios en las dirigencias de diferentes estados del país.

Prepara informe de actividades legislativas

El diputado local de la fracción parlamentaria de Morena, Mauricio Ruiz Olaes dio a conocer que realizará un informe de las actividades legislativas que desarrolló durante este año a los ciudadanos.

En conferencia de prensa, aseguró que su tercer informe es austero y que únicamente generó un gasto en 10 mil volantes que, con el apoyo de su equipo, entregará durante el mes de agosto a la ciudadanía en diferentes recorridos por las avenidas, calles, tianguis y de puerta en puerta por las viviendas de los habitantes del Distrito III, a quienes les rendirá cuentas de su labor como diputado.

“Estoy aquí, informando sobre mi trabajo y actividades en estos tres años. Quiero agradecer la confianza que me brindaron los habitantes del tercer Distrito local en el 2018 para llevar su voz al Congreso, ya que gracias a ellos hoy estoy aquí, representándolos dignamente, donde por primera vez se rompió el bipartidismo en ese distrito, donde dominaba en nuestro estado”, expresó el legislador.

Dio a conocer que en esta LIX Legislatura realizó más de 20 iniciativas de ley, así como actividades con la sociedad para impulsar y promover la educación, la cultura, el medio ambiente, el empleo, la economía local, así como la ampliación y reconocimientos de los derechos humanos en diferentes acciones.