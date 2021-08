Reconvierten la UMF 09 para pacientes con COVID-19

Por Tina Hernández

Con la tercera ola de COVID-19, el instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro determinó reconvertir por segunda ocasión la Unidad Médica Familiar número 09 para atención de pacientes con COVID-19.

Es de recordar que este espacio medico se reconvirtió por primera vez en noviembre de 2020 para atender a pacientes con la enfermedad respiratorias, sin embargo con la baja de la pandemia, en febrero se regresó a la atención normal.

“El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro informa a la población que el área de Atención Médica Continua de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 9 únicamente atenderá a pacientes con problemas respiratorios, sin embargo, la atención en consulta familiar operará de manera normal”, se informó.

El coordinador Auxiliar de Atención Médica de Primer Nivel, doctor Héctor Alhí Gutiérrez Reyes, expresó que las UMF No. 10 en San Roque y la No. 15 en Desarrollo San Pablo y la No. 8 en El Marqués serán unidades de apoyo para los pacientes que requieran atención de emergencia por otros padecimientos.

Para la atención de personas con enfermedad respiratoria se contará con cuatro Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS) en el turno matutino, cuatro en el turno vespertino, dos en el turno nocturno y dos los fines de semana.

Las consultas de medicina familiar para derechohabientes que acuden por tratamientos o que tengan citas programadas no tendrán ninguna modificación en este momento.

El IMSS en Querétaro pide a la población mantenerse informada por los medios oficiales sobre las posibles modificaciones que se presenten derivados del cambio de semáforo epidemiológico.