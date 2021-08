Arnold Schwarzenegger enfurece

Arnold Schwarzenegger

Llama “patanes” a quienes no usan cubrebocas y no se vacunan contra la Covid-19

Agencia México

Arnold Schwarzenegger expresó su descontento contra las personas que han minimizado la pandemia de coronavirus y se niegan a usar cubrebocas, así como a recibir la vacuna anti Covid.

Debido a que el actor ha tratado de combatir la desinformación sobre la Covid-19 a través de sus redes sociales, en esta ocasión durante una entrevista para un medio estadounidense, no se detuvo a pronunciarse contra las personas que rehúsan a creer o prevenir esta enfermedad.

“Un año y medio después todavía estamos en este caos y todavía hay gente que vive en la negación, hay gente que todavía no cree en el cubrebocas, hay gente que todavía dice ‘bueno, no tenemos que tener distanciamiento social’ y todo eso. Y solo pienso que hay que recordarle a esa gente una y otra vez que los expertos están diciendo que debemos usar cubrebocas, especialmente cuando vamos a interiores, los expertos están diciendo que debes todavía lavarte las manos regularmente, debes todavía tener distanciamiento social”, dijo Schwarzenegger en la entrevista que concedió el actor de 74 años.

De la misma manera, el protagonista de diversas cintas de acción destacó la importancia del conocimiento científico en el tema. “Miren, yo soy un experto en cómo fortalecer el bíceps… No hay nadie que sepa más del bíceps que yo, porque yo estudié este tema por 50 años. Y lo mismo es con el virus. Hay gente allá afuera que son expertos que estudiaron año, tras año, tras año… El doctor (Anthony) Fauci (ha estudiado virus) toda su vida, ¿por qué no le creerías?”.

Por último, el actor de la saga ‘Terminator’ hizo un fuerte llamado a la responsabilidad de las personas. “Tenemos que estar de acuerdo, en lugar de pelear y siempre decir ‘de acuerdo con mis principios, este es un país libre y tengo la libertad para no usar el cubrebocas’. Sí, tienes el derecho a no usar el cubrebocas, pero ¿sabes algo? Eres un patán por no usar el cubrebocas”.