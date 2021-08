Aterrorizada

Farina Chaparro asegura que teme por su vida tras ratificar su denuncia contra José Manuel Figueroa

Agencia México

Farina Chaparro empleó las redes sociales para manifestar que luego de ratificar su denuncia contra José Manuel Figueroa por el delito de violencia física, ahora teme por su vida.

A través de un video, la ex del hijo de Joan Sebastian dijo sentirse revictimizada tras difundirse los videos donde se observan las diferencias que mantenía con el cantante.

“Amistades de mi agresor editan los videos que les fueron proporcionados donde no sale mi parte, es muy fácil que me llamen loca, enferma, tóxica y agresiva, sé que quieren ver sangre y videos para que mi dolor y desesperación tengan credibilidad. He recibido poquísima empatía y ahora entiendo por qué las víctimas callan, de tonta y bruta no me bajan”, expresó Chaparro.

Posteriormente, la expareja de José Manuel aseguró sentirse insegura tras continuar con el proceso legal contra el intérprete. “Sí, temo por mi vida. Hago público que no tengo enemigos, ni amenazas ni antecedentes violentos, aunque les moleste que pida ayuda, los archivos con las pruebas tienen orden de ser liberados si algo me pasa”.

De la misma manera, Farina Chaparro dijo no estar interesada en conseguir fama o dinero tras su situación. “Yo no busco reflectores, yo cerré mis redes, y hay a quienes les están creciendo, no sé si ya lo notaron, ¿no ven la sed de atención en la verdaderamente mala?”.

Posteriormente, Chaparro se refirió a la nueva relación sentimental de Figueroa. “Casualmente todo es un supuesto, excepto una “nueva relación” que casualmente aparece salvando la reputación de dos personas que se aman enfrente de los reflectores”.

Finalmente, Farina Chaparro aseguró que cuando le sea posible dará a conocer su versión completa de los hechos, y que su único error fue enamorarse.