Preocupa a empresarios el avance de la pandemia

Por Tina Hernández

Ante la transición al escenario B, a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) externó preocupación por el avance de la pandemia en el último mes y medio, pues en este periodo los contagios del nuevo Coronavirus son similares a los que se consiguieron en seis meses del 2020.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Camacho, compartió que es tiempo que la sociedad queretana asuma su responsabilidad colectiva ante la crisis sanitaria y evite que la entidad transite hacia el escenario C, el de más alto riesgo.

“Me preocupa mucho el paso acelerado de los contagios por COVID-19, que se han registrado en nuestro estado en días recientes. En 43 días llegamos a los niveles que el año pasado tomó seis meses. He señalado en repetidas ocasiones que nos estamos comportando como si no existiera la pandemia, y hoy estamos sufriendo la consecuencia”.

El líder de los empresarios en la entidad hizo un llamado a la población a continuar con las medidas de seguridad sanitaria, pues de ello depende que se evite un nuevo cierre del sector productivo.

Asimismo reconoció la estrategia del gobernador Francisco Domínguez Servién para equilibrar la salud y la economía estatal; y aceptó que las medidas del escenario B no fueron restrictivas como se había esperado.

“Si no asumimos nuestra responsabilidad colectiva (…) nos puede llevar a un nuevo cierre de entrada la escenario C, y eso es algo que no nos podemos permitirnos bajo ninguna circunstancia”.