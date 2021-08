Urge la reubicación del Tianguis de San José el Alto: empresarios

El tianguis de San José el Alto ha crecido y ahoga a vecinos, comerciantes y empresarios, que piden su reubicación.

Por Luis Montes de Oca

Las importantes obras del municipio de Querétaro para dignificar las calles en las siete delegaciones, en San José el Alto, Epigmenio González, han despertado la oportunidad de reubicar el tianguis, que tiene ahogados a vecinos y empresarios.

En entrevistas durante un recorrido por la zona, nos explicaron que hace al menos una década se permitió la instalación de un Tianguis pero éste quedó sobre el templo y el centro de salud, por lo que se recorrió, y con ello empezaron los problemas, pero estos han ido en crecimiento.

Los comerciantes ya no sólo se instalaron en la calle Querétaro, sino que expulsados de alguna otra parte, llegaron a instalarse en la calle Tijuana y tiempo después otros tianguistas ocuparon la calle de Nuevo León, quedando prácticamente atrapados los martes y los sábados desde las 05:00 hasta las 18:00 horas y ya habían hecho el anuncio de colocarse también los jueves: “porque usted lo pidió, ahora también los jueves”, lo cual impidieron los vecinos colocando plataformas y vehículos en una situación que fue muy tensa.

Actualmente —nos comentan— ante la necesidad, es una práctica ya común ponerse de acuerdo con ellos, por ejemplo el que vende quesos se estacione en mi cochera, para así saber dónde buscarlo si necesito saber y ni hablar de emergencias porque el comerciante atiende el llamado, en cuanto se desocupa, porque no va a perder su venta, aún sabiendo que él está invadiendo.

Hay problemas, nos dicen quienes están totalmente identificados, pero prefieren su anonimato por razones obvias: se orinan en las calles, dejan basura, donde venden fritanga quedan las manchas de grasa.

En estos tres tianguis que hacen uno muy grande, hay quienes e4e han beneficiado, personas que rentan los baños de su casa, los que las ofrecen como bodegas, pero en general vecinos y los empresarios instalados en esta zona, padecen los trastornos que causa el comercio ambulante.

También hay quien asegura, que Ricardo, el líder de los comerciantes si trata de solucionar los problemas que se presentan, pero muchas ocasiones los problemas son provocados no por los tianguistas sino por los clientes, los compradores que no se comportan con civilidad, invaden las banquetas, arrojan basura, tapan cocheras.

Un vecino de esta zona, tiene que sacar su auto desde las 05:00 horas que comienzan a instalarse, a colgarse del cableado con diablitos, a poner su música y a pegar de gritos y vuelve a guardar su unidad después de las 18:00 horas, porque está establecido que cierren a las 14:00 horas y dejen limpio el lugar, pero eso no se ha cumplido en más de una década.

“No estamos en contra de que los comerciantes ganen su dinero, estamos en contra de las molestias que cusan y por eso pedimos con respeto y cortesía al municipio que reubique los tianguis.

Hay calles como Jalisco, señalaron que son anchas, tienen camellón y ahí podrían instalarse o hacer algo similar con las instalaciones que tienen para el tianguis la Peña, que se coloca entre Pirineos y Av. de La Luz.

Para finalizar, insistieron: la solicitud a las autoridades es porque vivimos un problema grave, porque ahora que están dignificando las calles, esto implica que nosotros tengamos también una mejor forma de vida porque en nuestras casas, hay enfermos, gente de la tercera edad, comercios y empresas que se ven afectadas, ya no queremos el tiradero y fetidez, de los desperdicios de pescado que dejan, que nuestras calles sean tomadas como mingitorios, que nos dejen las bolsas de basura y la basura desperdigada. No nos oponemos a que se ganen la vida, pero si pedimos que sean reubicados, para que todos mejoremos y las calles remozadas, no pasen a ser nuevamente basureros. Ojalá y las autoridades tomen cartas en el asunto —indicaron.

Un problema que crece en San José el Alto y que es tiempo de solucionar.

La dignificación de las calles, debe ser también la dignificación de los vecinos y por ello piden la reubicación de tres tianguis asentados en Asan José el Alto.

Los vecinos consideran que sobre avenida Jalisco podría instalarse el tianguis sin causar tanto problema.