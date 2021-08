Querétaro referente nacional Elsa Méndez

La diputada independiente destacó que la gestión de FDS es ejemplo de los gobiernos a los que se aspiran tener en la entidad y en el país

Por Jahaira Lara

Noticias

Los resultados entregados por el gobierno estatal no serán efímeros, son cimientos sólidos para el presente y el futuro del estado, sentenció la diputada local, Elsa Méndez Álvarez, quien hizo énfasis en el posicionamiento de Querétaro a nivel nacional, por su crecimiento, desarrollo económico, seguridad pública y salud.

La gestión de Francisco Domínguez Servién, destacó durante su mensaje en la sesión solemne de la LIX Legislatura con motivo del sexto informe, es ejemplo de los gobiernos que se aspiran tener no sólo para la entidad, sino para todo el país; pues reiteró, es el claro contraste de lo que se trabaja en el Palacio Nacional.

Ante ello, señaló que será trabajo de la ciudadanía y el gobierno entrante, mantener y consolidar el proyecto de estado que se ha construido en los últimos seis años para Querétaro, un proyecto de sociedad que mantendrá al estado dijo, como “un ejemplo y luz de esperanza real para todo nuestro país”.

“Hoy veo que los resultados entregados por nuestro gobierno estatal no serán efímeros, no serán una fachada estéticamente armada; son cimientos sólidos para el presente y el futuro de nuestro estado (…) Reconocer en este sexto año de gobierno, el claro contraste que ha existido entre su gestión y lo que proviene del Palacio Nacional. Es inevitable aspirar a un gobierno como el que tenemos, no solo para Querétaro, sino para todo nuestro país; este rumbo no solo es deseable, sino que es necesario”.

La legisladora independiente resaltó el proyecto político y social que mantiene al estado como un referente nacional en crecimiento y desarrollo económico; la apuesta por la capacitación y equipamiento de los cuerpos de vigilancia y seguridad para la prevención y atención de situaciones de riesgo, que impacta en el posicionamiento que logró Querétaro en materia de seguridad.

Asimismo, puntualizó que la consolidación del nuevo Hospital General es el principal símbolo y legado de la presente administración en el tema de salud.

En su participación, aprovechó para hablar del trabajo legislativo que desempeñó en favor de la defensa de la vida, la familia y las libertades fundamentales; esto, a través de la formulación de 46 iniciativas, las cuales en su mayoría fueron aprobadas.