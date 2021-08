Rosita Quintana clínicamente tiene un cuerpo de 30 años

EL UNIVERSAL

“Nos sorprendemos muchísimo porque cada vez que la llevamos al doctor nos dicen que clínicamente tiene cuerpo de 30 años”, dice Nicole Kogan sobre su abuela la actriz Rosita Quintana.

“Está muy lúcida, recuerda todo con mucho cariño, a la gente que la sigue, yo le pongo videos, canciones, mensajes de la gente y eso influye muchísimo, a ella la ha llenado de mucha fuerza recibir tanto cariño”, señala.

La actriz de 96 años fue hospitalizada desde el mes pasado y actualmente se encuentra en el hospital Star Médica de la Roma. Rosita ingresó por una infección en la garganta, que se complicó por problemas que tiene con la tiroides.

Sin embargo, su nieta explica que ha reaccionado bien y aunque no tienen fecha para que la den de alta esperan que sea en los próximos días.

“Nos ha sorprendido, mi abuelita ha estado fuerte, estamos orgullosos de ella porque ha tenido una mejoría increíble, ha estado internada desde el 14 de julio, ya un mes, y honestamente sí estuvo muy delicada, pero gracias a Dios, los doctores, a su fuerza, la verdad es que ha mejorado muchísimo”, señala Kogan.

La actriz y cantante nacida en Argentina tuvo una carrera destacada en México en cintas como “Cuando México canta”; en el 2016 recibió el Ariel de Oro a la trayectoria por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Tras casi un mes hospitalizada, su nieta comparte que Quintana ya quiere volver a su hogar.

“Mi abuelita está cansada de estar en el hospital, la verdad es que lo que quiere es estar en casa y estamos esperando con ansias las fechas”.

“Nada como estar en casa. De pronto me dice ‘ya me quiero ir, ya me quiero ir a mi casa’, quiere su casa, su hogar.

Ella está bien, ha mejorado mucho, cuando la internamos sí estaba delicada y nos llevamos varios sustos, pero ha reaccionado muy bien al antibiótico, a los medicamentos, en su momento, había posibilidad de operación, pero no fue necesaria, era más riesgo que el beneficio por la edad de mi abuelita”.

Hasta este domingo los familiares siguen necesitando donadores de sangre para Rosita pues sólo han recibido uno de los cuatro que se necesitan.

“Toda la familia hemos estado al pendiente de ella en todo momento, yo me quedé con ella en el hospital varios días y todos los días estamos al pendiente de ella, estuvimos con ella el día de ayer”, dice Kogan.