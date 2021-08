Comercios viven dificultades en la compra de medidores de CO2

Por Daniela Montes de Oca

Noticias

Con el objetivo de salvaguardar la salud de los queretanos uno de los requisitos que llegó con el retroceso al escenario B es contar con un medidor de CO 2, una herramienta que está siendo difícil de conseguir para varios negocios debido al costo y disponibilidad, en este sentido las cámaras y alianzas de comercio han tenido acercamiento con las autoridades para buscar alternativas.

“En espacios cerrados contar con medidor de CO 2 y desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO 2 y contar con una bitacora de registro” se lee en las especificaciones del escanario B, sin embargo, no todos los comecios cuentan con esta herramienta, mientras que muchos otros están teniendo problemas para conseguirla.

Tanto la Alianza por el Centro Histórico de Querétaro, como la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) declararon que este es un problema que se está presentando y, que se han acercado con las autoridades para buscar apoyo.

Según el titular de la Canaco, Fabián Camacho, al menos el 30% de sus afiliados está buscando la manera de conseguir el medidor “Al día de hoy estamos masomenos tazando y aproximadamente un 30% de negocios afiliados a la Cámara son los que están en proceso de búsqueda de estos insumos, se están reconociendo alternativas, poder encontrar algún mecanismo, algún provedor o algún canal de comercialización” pero puntualizó que todavía no hay acuerdos.

“Estamos trabajando con la autoridad haciéndole un llamado para pedir su apoyo para esos pequeños comercios que no cuentan con el recurso principamente, ni con el CO2 en este momento, y la recomendación para estos pequeños comercios primeramente bueno pues el uso de las medidas de higiene y de salud que está pidiendo la autoridad, pero sobre todo la ventilación, tenemos que darle prioridad a la ventilación en este momento” informó el representante de la Alianza por el Centro Histórico de Querétaro, Antonio Torres.

Fabián Camacho agregó que desde antes las autoridades ya habían emitido la recomendación del uso del medidor CO 2 por lo que ya hay comercios que cuentan con él “En una estimación del universo de unidades económicas que representamos en el sector terciario, aproximadamente un 45% ya cumplían al menos con esta medida dado que con antelación también la autoridades ya lo había estado solicitando”

“Muchos de los restaurantes ya cumplen con ello, también la parte de los hoteles, hoy en día sobre todos son los puntos de venta, tiendas de abarrotes, tiendas de conveniencia, la parte también de ferreterías, locales comerciales en general los que tendrán que comenzar a cumplir con ello” finalizó.