Aseguran que Vicente Fernández sufre síndrome que podría dejarlo parapléjico

Agencia México

A poco más de una semana del ingreso de don Vicente Fernández a un hospital de Guadalajara, Jalisco, del cual se dijo fue a raíz de una caída que dañó las cervicales del cantante, ahora ha trascendido que la salud del “Charro de Huentitán” se vio afectada por una situación más grave.

De acuerdo a una publicación de circulación nacional, una persona muy cercana a la familia Fernández reveló: “don Chente no se cayó, la familia dio esa versión para ocultar lo que en verdad lo aqueja, y es que el 6 de agosto perdió la movilidad, pero desde días antes había dicho que se sentía raro. Decía que sentía que no tenía fuerza en las manos, en los pies y en las piernas. Como acababa de salir del hospital por la infección de vías urinarias, la familia pensaba que había perdido un poco de fuerza y que con el paso de los días la iba a recuperar, pero la cosa cada día empeoraba. La mañana del 6 de agosto ya no se pudo mover, por eso fue que llamaron a una ambulancia y ahí empezó el martirio”.

Al respecto de lo que realmente aqueja al intérprete de “Estos celos”, la persona contó: “Los doctores vieron que varias de sus cervicales estaban inflamadas y dañadas, por eso fue que lo operaron de emergencia, y a eso súmale que a sus 81 años no es tan fácil recuperarse de este tipo de lesiones. Entonces, en el hospital le empezaron a hacer más estudios porque no entendían cómo se habían dañado las cervicales si no se había caído. Tras salir de cirugía descubrieron que sufre de una rara enfermedad llamada síndrome de Guillain-Barré”.

Y añadió: “Es un mal que ataca a los nervios en todo el organismo, pero como es silencioso no se dieron cuenta antes para atacarlo

desde el inicio. Ahorita el mal está muy avanzado y ha dañado gran parte de su sistema nervioso y muscular, es por eso que no se podía mover con facilidad días antes de que su sistema motriz le dejara de responder”.

Tras confesar que la familia está destrozada con la noticia, la fuente refirió cuál es el mejor y peor panorama que le esperan al artista. “En el mejor de los escenarios, podría despertar, pero ni tras una larga recuperación podría recuperar la salud que tenía hace unos meses. En el peor de los escenarios, que por desgracia es el más posible, don Vicente puede quedar en estado vegetativo, es decir, que tenga daño cerebral, pierda toda la movilidad y sólo le funcione su corazón”.

Conjuntamente, la persona allegada a los Fernández aseguró: “Por desgracia otra posibilidad es que podría quedar parapléjico, es decir, sin poder mover las piernas ni los brazos, pues las cervicales que se dañaron son las de su movilidad. El peor escenario es que intenten despertarlo, no reaccioné bien y su salud colapse y muera”.

Mientras doña Cuquita y Vicente Jr., Gerardo, Alex y Alejandra siguen muy pendientes de la salud del artista de 81 años, será con el paso de los días cuando se tengan más noticias de la afectación total que sufrió don Chente, por lo que por ahora su familia no pierde la fe y está orando mucho por él.