Bella de la Vega revela cuál fue la herencia que le dejó José Ángel García

Agencia México

A casi 7 meses del fallecimiento de José Ángel García, padre de Gael García, su viuda Bella de la Vega habló de la relación que mantiene con el protagonista de la cinta “Amores Perros”.

Durante su encuentro con la prensa, la actriz confesó que no ha tenido ninguna diferencia con Gael debido a que no hay dinero ni bienes por los cuales pelear tras el deceso del director; aunque subrayó que sí le dejó un legado.

“No, para nada… es que no hay ninguna herencia, no hay nada pues, no hay nada qué pelear ni ningún pleito. Veme como trabajo, tengo que trabajar para vivir, no hombre, no, mi esposo en paz

descanse es un amor y es un ángel, su herencia, su gran herencia es el amor que me dejó y obviamente la experiencia que él tuvo en la televisión, eso es lo que a mi me dejó y nos dejó a todos, el amor al trabajo”, explicó.

Sobre su relación con García Bernal, Bella contó: “Siempre nos deseamos buenas cosas, pero no estamos en contacto porque él es una persona que vive para su trabajo y yo obviamente lo respeto, yo vivo para mi trabajo, todos seguimos adelante y en paz con nuestras vidas, en memoria de su papá todos somos unas personas que nos deseamos siempre el bien”.

Finalmente, De la Vega le envió los mejores deseos a Gael, en nombre de José Ángel, por su próxima paternidad. “Supe que va a tener un bebé, yo, pues obviamente mi esposo desde el cielo le manda una gran felicitación, obviamente que sería el abuelito más feliz del mundo, y ahí está, pero bueno, no hemos tenido mucha oportunidad de hablar”.