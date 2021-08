MercadoLibre invertirá en Aleph Group como parte de un acuerdo operativo de publicidad digital

Webershandwick

Aleph está valuada por encima de los dos mil millones de dólares

Ciudad de México, 18 de agosto de 2021.- MercadoLibre (MELI), el gigante latinoamericano de comercio electrónico y de tecnología financiera, acordó incorporarse a Aleph Group (“Aleph”) como accionista, en otra muestra del potencial de crecimiento de la industria de la publicidad digital global.

MercadoLibre adquirió una participación de 25 millones de dólares en Aleph, socio global de las principales plataformas digitales del mundo. Además, selló un acuerdo con IMS -empresa de Aleph que opera en Latinoamérica- para la monetización de espacios publicitarios en las propiedades digitales de MercadoLibre en aquellos países en donde la compañía de comercio electrónico y tecnología financiera no tiene operaciones de ventas locales. Mercado Libre y Aleph se asociarán también para explorar y colaborar nuevas oportunidades de desarrollo comercial para la industria de la publicidad digital.

Este hito forma parte de un período de crecimiento significativo para Aleph, que anunció recientemente que CVC Capital Partners Fund VIII adquirió una participación minoritaria de la compañía por 470 millones de dólares, confirmando una valoración de dos mil millones de dólares.

“Es un honor para nosotros contar con MercadoLibre como accionista. Este es un claro respaldo al crecimiento que Aleph tiene por delante para hacer realidad nuestra visión global: que las plataformas digitales pueden desbloquear el desarrollo económico y que debe haber igualdad en el acceso a la publicidad digital a nivel mundial”, dijo Gastón Taratuta, fundador y CEO de Aleph. “Conocemos a Marcos y su equipo desde hace más de dos décadas y esta es una gran oportunidad para trabajar juntos”, continuó.

“Estamos entusiasmados por apoyar el crecimiento de Aleph dentro del ecosistema publicitario global. Conocemos el enorme potencial de la publicidad online y estoy seguro de que esta inversión estratégica y la sinergia entre ambas empresas servirá para continuar mejorando el desarrollo de la publicidad digital en la región”, dijo Marcos Galperin, CEO y fundador de MercadoLibre. “Conozco a Ignacio y a Gastón desde hace más de 20 años. Confío en su capacidad de ejecución y estoy muy entusiasmado por trabajar con ellos. Esperamos contribuir a la expansión de Aleph y explorar nuevas oportunidades juntos”, agregó.

“Estamos encantados de asociarnos con MercadoLibre, una empresa que admiramos y que se está convirtiendo en un actor clave en el espacio publicitario digital. Con este acuerdo operativo buscamos mejorar la oferta de IMS en América Latina, consolidando nuestra posición como líder en la región”, dijo Ignacio Vidaguren, COO de Aleph y CEO de IMS, quien fue ejecutivo senior de MercadoLibre durante más de 10 años.

Se espera que la transacción, que está sujeta a la preparación de la documentación final, se cierre a fines de agosto.

Sobre Aleph

Aleph es el socio de las plataformas digitales más grandes del mundo. Con presencia en más de 90 mercados en todo el mundo, la compañía conecta a los principales jugadores del ecosistema digital con los anunciantes.

Aleph ayuda a las marcas a maximizar el valor de su inversión a través de un servicio integral, que comprende tecnología patentada innovadora, experiencia digital y conocimiento arraigado del mercado local. Los equipos de Aleph ayudan a las marcas a comprender profundamente las principales plataformas digitales, acercándolas a sus clientes. Estos servicios se brindan a través de una cartera de compañías de servicios de medios digitales: IMS, Httpool, WISE.BLUE, Social Snack, Ad Dynamo y Connect Ads.

Al mismo tiempo, Aleph es una extensión de los actores digitales líderes, dándoles acceso a mercados nuevos y desatendidos. La escala e infraestructura global de la compañía significa que puede convertir cualquier mercado en una nueva historia de éxito.

Como líder y socio de confianza para toda la comunidad digital, Aleph trabaja con la convicción de que el crecimiento genera crecimiento. Es por eso que desbloquea la última milla en medios digitales.

Para obtener más información, visite: www.alephholding.com

Sobre Mercado Libre

Fundada en 1999, Mercado Libre es la compañía de tecnología líder en comercio electrónico de América Latina. A través de sus plataformas Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Envios, ofrece soluciones para que individuos y empresas puedan comprar, vender, anunciar, enviar y pagar por bienes y servicios por internet.

Mercado Libre brinda servicio a millones de usuarios y crea un mercado online para la negociación de una amplia variedad de bienes y servicios de una forma fácil, segura y eficiente. El sitio está entre los 50 sitios con mayores visitas del mundo en términos de páginas vistas y es la plataforma de consumo masivo con mayor cantidad de visitantes únicos en los países más importantes en donde opera, según se desprende de métricas provistas por comScore Networks. La Compañía cotiza sus acciones en el Nasdaq (NASDAQ: MELI) desde su oferta pública inicial en el año 2007 y es una de los mejores lugares para trabajar en el mundo según ranking GPTW.

Declaraciones prospectivas

Cualquier declaración contenida en este documento con respecto a MercadoLibre Inc que no sea un hecho histórico o actual es una declaración prospectiva. Estas declaraciones prospectivas transmiten las expectativas actuales o pronósticos de eventos futuros de MercadoLibre Inc. Las declaraciones prospectivas con respecto a MercadoLibre Inc. involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados, el desempeño o logros reales de MercadoLibre Inc. sean materialmente diferentes de cualquier resultado, desempeño o logro futuro expresado o implícito por las declaraciones prospectivas. Algunos de estos riesgos e incertidumbres se describen en las secciones “Factores de riesgo”, “Declaraciones a futuro” y “Declaración de precaución sobre declaraciones a futuro” del informe anual de MercadoLibre Inc en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2020 e informes trimestrales en el Formulario 10-Q para los trimestres terminados el 31 de marzo de 2021 y el 30 de junio de 2021, y cualquier otra presentación aplicable de Mercado Libre Inc. ante la SEC. A menos que lo exija la ley, MercadoLibre Inc no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva para reflejar circunstancias o eventos posteriores a la fecha del presente.