Revolución urbana para Querétaro: Romy Rojas

La administración de Francisco Domínguez ejecutó, a través de la SDUOP, 7 mil millones de pesos en obra pública

Por Ana Cristina Alvarado

Noticias

A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), la administración del gobernador Francisco Domínguez Servién invirtió siete mil millones de pesos en obra pública.

Con la misión de promover y supervisar los programas, proyectos y el proceso de ejecución de las obras públicas del estado de Querétaro, así como regular el desarrollo urbano y conservación del patrimonio cultural edificado, fomentando el derecho a la ciudad y una política incluyente centrada en las personas, mediante los principios rectores de accesibilidad universal, movilidad sustentable y desarrollo humano integral, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), Romy Rojas Garrido, logró que la dependencia que representó en esta administración estatal, liderara y garantizara a los habitantes del estado, el desarrollo sustentable de las obras públicas.

Así como de los planes y proyectos, del patrimonio cultural edificado y la movilidad urbana, a fin de consolidar el orgullo y liderazgo queretano en el ámbito nacional e internacional.

En entrevista para Noticias de Querétaro, la maestra en arquitectura Romy Rojas Garrido destacó que los ciudadanos visualizaron en las acciones de esta administración, una dependencia que trabajó por el desarrollo urbano y el urbanismo, por lo que la Secretaría se distinguió por hacer obras de más carácter urbano, enfocadas a una movilidad consciente de la tendencia que hay a nivel este internacional de cómo el ciudadano debe moverse, dándole prioridad al peatón, al transporte público y al ciclista.

La revolución urbana estatal

En ese sentido, Romy Rojas Garrido señaló que las obras destacables de esta administración son aquellas que representaron el reto de cambiar el “chip” en la cultura que tenemos de desarrollo urbano, prueba de ello son los ejes estructurantes del transporte público metropolitano, la ruta del estudiante, el paseo Río Pueblito, Conexión Río, la rehabilitación y adecuación de la calle Hidalgo y diferentes calles del Centro Histórico que incluyeron parámetros de accesibilidad, la construcción de un nuevo hospital para Querétaro en un momento de pandemia, así como el circuito alameda.

“Esta Secretaría vino a hacer una revolución urbana a nivel estatal en donde realmente se traía una inercia, que todo era auto, auto, el hacer nuevos distribuidores viales, nuevos puentes, y no eran consideradas obras importantes aquellas en donde en las vialidades existentes se ampliaran sus banquetas, se les metieran nuevos servicios, que ya eran muy viejos en el primer cuadro de la ciudad, una ciclovía, lugares específicos para el transporte público, aprovechar esos vacíos urbanos que teníamos en las plazas y hacerlos lugares de encuentros”, definió.

El reto no sólo implicó el diseño, también la implementación en tiempo record en diversas obras en donde la Secretaria reconoce que era tanta la presión social, que hubo obras que se ejecutaron en cinco meses, como Paseo Río Pueblito, una de las primeras acciones que se entregaron, y que incluso, previo a su entrega o inauguración los ciudadanos de Corregidora ya hacían uso del paseo para correr por la tarde, andar en bici, pasear a sus mascotas.

Obras, que el ciudadano empezó a vivir, a aceptar y a adoptarlas, otro ejemplo fue el parque lineal de avenida de la luz, que a la par del eje de transporte de dicha zona se rehabilitó el camellón, ofreciendo a los ciudadanos un espacio de esparcimiento y recreación.

Romy Rojas señaló que los problemas de movilidad son algunos de los más complejos de resolver, por lo que atenderla y mejorarla beneficia de manera inmediata la calidad de vida de sus habitantes.

Ruta del estudiante fue una obra que entregó a la vida cotidiana de más de 25 mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro del Instituto Tecnológico de Querétaro, primarias, la secundaria general 1, guarderías y jardines de niños, entre otros, un corredor urbano accesible, seguro y con diferentes alternativas de movilidad. Con esta obra, se introdujo nueva infraestructura de la red de agua potable y drenaje sanitario en la zona de la colonia Niños Héroes, y alrededores, en donde la tubería e instalación no se había reparado desde hace 50 años.

Esta obra, también implementó un circuito ciclista que se conecta con avenidas como Zaragoza y avenida Universidad, así como las calles del Centro Histórico. Y la remodelación y adecuación de la Plaza del Estudiante, un espacio que hoy goza de sombras por los árboles que se sembraron, y una explanada accesible.

“La Plaza del Estudiante con la famosa escultura de una estudiante con su mochila que aquí le llamaron Miroslava. Bueno, hemos visto esa apropiación en Miroslava, si había huelga a Miroslava la vestían de huelga, ahora con la pandemia por COVID-19, Miroslava trae su cubrebocas, entonces la gente empieza a apropiarse de las obras de esa manera”, apuntó.

Con este tipo de ejemplos, es donde la Secretaría evalúa si las obras tienen éxito o no, porque el ciudadano es el que se debe de apropiar y de vivir el espacio.

Además, cabe señalar que la Ruta del Estudiante obtuvo el premio nacional a mejor Obra del Año 2017 en la categoría de Urbanismo, otorgado por la Revista Obras de Grupo Expansión.

Se asume el costo político de la obra pública

Romy Rojas destaca otro elemento de su gestión como titular de la SDUOP al haber realizado obras retadoras porque “son obras de un alto costo político”.

Mencionó que las obras que realizó con su equipo de trabajo fueron acciones que la mayoría de las personas le ponen las cruces porque nadie las quiere hacer.

Este reto inició con la construcción del Paso superior Conexión Río en Bernardo Quintana y su cruce con Av. Universidad, una obra que ofrece una política de movilidad integral y que sobre todo, conecta los cuatro puntos cardinales, permitió que Bernardo Quintana dejará de ser una barrera y el peatón pudiera cruzarlo sin riesgo, pues se ofrece una circulación estable.

Destacó el Eje Constitución de 1917 que demuestra que en ese trayecto los usuarios del transporte público viajan más rápido que cualquiera de los automóviles”, apuntó.

Agregó que uno de los retos de mayor demanda en la Zona Metropolitana fue dotar de infraestructura adecuada el transporte público, por lo que las obras de transporte son el inicio de la atención de este servicio en materia de infraestructura en las zonas más demandantes.

El Eje Constitución de 1917 satisface a través del sistema de transporte BRT, Qrobús, la necesidad social de movilizar a las personas en los centros de población urbanos o suburbanos de la ciudad de Querétaro.

Las ocho estaciones cuentan con rampas de accesibilidad, línea podo-táctil para personas con discapacidad visual, señalética en braille, iluminación natural y artificial, bancas, barandales, apoyos isquiáticos, bolardos, tótem de identificación de estación y arquitectura de paisaje en todo el trayecto.

Está compuesto por un carril de concreto, ocho estaciones, 15 paraderos laterales, la estación terminal de intercambio modal Balvanera para autobuses urbanos y suburbanos, y sistemas de seguridad y accesibilidad universal. El proyecto genera la integralidad necesaria para que sus usuarios lo adopten.

Para dotar de mayores oportunidades de traslado se construyó el Eje Estructurante Av. de la Luz, con el que se garantiza que los habitantes de una de las zonas más pobladas de la Zona Metropolitana, cuenten con un transporte digno y seguro para sus traslados.

El Eje menchaca continúa hacia el oriente desde el Eje Av. de la Luz, e incluye 21 kilómetros de infraestructura para atender una de las zonas más vulnerables y con población que carece de transporte público.

Cabe mencionar que El Eje Constitución de 1917, obtuvo el premio nacional a mejor Obra del Año 2018 en la categoría de Infraestructura, otorgado por la Revista Obras de Grupo Expansión.

“Por ahí dicen que nadie es profeta en su tierra. Hay muchos funcionarios públicos de otras entidades que vienen a Querétaro nada más a ver qué se hizo en Querétaro en materia de transporte público, porque se escucha, que se dio un gran paso. Eso es medir la temperatura y ponerlo en la balanza para ver al final el resultado entre los costos políticos y los beneficios sociales”, aseveró.

También reconoció que el proyecto para la avenida Zaragoza es un ejemplo de algo que se quedó en una muy buena intención, y que por parte del gobierno estatal se buscó continuar con las obras de infraestructura para albergar el sistema de transporte público.

“Son las decisiones de alto costo político, deben tener a todos de aliados, principalmente en ciudadanos. Si tú vas a hacer una obra que sabes y cuentas con todos los elementos técnicos de decir que es una obra que va a traer enormes beneficios, pero no hay la conciencia por parte del ciudadano y no se acepta que tiene la necesidad de esa obra que no se suma a la obra, esa obra está destinada al fracaso, Se tiene que hacer un trabajo enorme de socialización con los ciudadanos en donde ellos estén conscientes en que va a haber un proceso”, detalló.

Se necesita una cultura de cómo hacer ciudad

Para Romy Rojas Garrido, se requiere que la sociedad tenga una visión más allá, de largo plazo en donde se aprenda a que es necesario una nueva cultura de cómo hacemos la ciudad, pues dijo que estamos pagando los costos muy altos y que se ha reflejado que en aquellos países en donde se ha jerarquizado de una manera influenciada por Norteamérica, en donde hace más de 40 años se le dio toda la importancia al automóvil, y muy poca importancia el peatón. Sin embargo, apuntó que cambiaron el “chip” de manera rápida, y lamentó que muchos países nos quedamos con esa inercia, y que el cambio se debe hacer de manera integral.

Un ejemplo de cómo hacer obras de manera integral fue Paseo Río Pueblito, que fomentó el sentido de comunidad mediante la creación de espacios urbanos de convivencia, se realizó la construcción de 1.6 kilómetros de ciclovías y un andador por el que se podrá transitar de manera segura. Se colocó mobiliario urbano y se efectuaron labores de colado de guarniciones y construcción de banquetas.

Romy Rojas relató que su equipo de urbanistas vieron un potencial en esta zona, y que al solucionar un problema de la cubeta y el cauce del río, se pensó en un espacio de transformación que acabó con las inundaciones de la zona porque ampliaron la cubeta y la capacidad de conducción de la misma, pero sobre todo se aprovechó un espacio de la naturaleza para hacer un espacio urbano que genera seguridad y que no solamente es hacer estética y belleza, sino ver las acciones de obra pública de manera integral.

“En urbanismo decimos el efecto acupuntura, que cuando a ti te ponen una aguja en una parte del cuerpo, pero los beneficios son para todo el cuerpo. Entonces este tipo de acciones acupuntura en espacios estratégicos que son reconocidos como espacios inseguros, hace que el beneficio se expanda hacia una comunidad y repercute directamente en el comportamiento social de los habitantes de la zona”, explicó la maestra en arquitectura.

Otro elemento de las acciones integrales es la visión que se tiene, Romy Rojas dijo que el trabajo de la Secretaría es muy responsable en el sentido de tener en las manos recurso público, y que en ocasiones hay economías malentendidas pero que el objetivo es hacer una intervención completa con todo lo que represente, y que es inherente al cómo todos decidan vivir la ciudad.

Por ello, dijo que en una obra no se interviene únicamente la calle, sino que se observa el ofrecer banquetas dignas, ver que haya árboles que generen sombra y que el trayecto del ciudadano no sea un proyecto sufrible, sino más bien disfrutable.

“Con eso se incentiva que el ciudadano camine, dejas el espacio para que en un futuro cuando haya recursos se agreguen otros elementos como un circuito ciclista”.

Ante esto, señaló que el ver a la obra pública de manera integral, es una responsabilidad de todos los funcionarios públicos, el tener el conocimiento de cómo hacer las cosas de manera correcta para generar comunidades sostenibles.

Finanzas sanas de Francisco Domínguez lograron la ejecución de obras sociales

Por otra parte, Romy Rojas Garrido destacó de esta administración el buen manejo de las finanzas públicas, en donde desde el inicio recordó que “se apretó el cinturón” para tener mejor administración de los recursos.

Gracias a este tipo de acciones, señaló que se pudieron hacer obras sociales con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes, el cual dijo ha sido el objetivo primordial de esta administración.

Dotar de servicios básicos como drenaje, agua potable, alumbrado público y urbanización de calles y vialidades en los municipios del estado, que aseguró, es de los grandes proyectos que ayudan de manera directa a miles de personas que antes no contaban con estos beneficios.

Romy Rojas mencionó que se ha trabajado para mejorar las condiciones de habitabilidad de los ciudadanos de los diversos municipios, destacando la obra social y respondiendo directamente a las necesidades y demandas de los vecinos con más carencias.

Se realizaron acciones por más de mil 153 millones de pesos en urbanización de calles, guarniciones, banquetas, drenaje pluvial y sanitario, además de señalización horizontal y vertical. Se realizaron obras sociales en 91 colonias de 6 municipios.

Informó que estas obras mejoran las condiciones de habitabilidad de los ciudadanos, obteniendo beneficios directos en su vida cotidiana, servicios básicos, viviendas y calles.

Otro ejemplo fue atender la necesidad de un grupo importante de la población queretana, los comerciantes del barrio de El Tepe, quienes sufrieron un accidente en donde perdieron las instalaciones de su lugar de trabajo.

La SDUOP pudo reconstruir y rediseñar el Mercado del Tepe, una obra que sumó los esfuerzos y el trabajo coordinado entre la administración estatal y el gobierno municipal y que ahora es un mercado icónico que además de cumplir con las normas de seguridad, tiene accesibilidad, así como espacios dignos y seguros para comerciantes, clientes y turistas.

En tiempo record de 4.5 meses, se construyeron 265 locales y se beneficiaron a más de 5 mil habitantes, entre comerciantes y clientes

También se construyó el Albergue para el nuevo Hospital General, que da cobijo a los familiares de los pacientes del nuevo Hospital, ofreciendo espacios dignos y seguros.

En la zona serrana, destaca la modernización del Hospital General de Jalpan de Serra, con el que hoy se garantiza un servicio digno de salud para los habitantes de las zonas más lejanas a la capital queretana. Así como la construcción de nuevos centros de salud en localidades de los municipios de Arroyo Seco, Colón, Ezequiel Montes, Landa de Matamoros y Peñamiller, entre otros.

Querétaro conserva su patrimonio edificado.

Además, la SDUOP tiene un compromiso con los espacios de gran valor patrimonial, por lo que se mejoró la imagen urbana de diversos municipios en el estado de Querétaro, logrando detonar el turismo, el empleo, el arraigo y el desarrollo económico en cada demarcación, entre ellos, Amealco de Bonfil, espacios de Bernal en Ezequiel Montes, Cadereyta, calles de Corregidora, el Centro Histórico de Huimilpan. Y Jalpan de Serra, el Jardín Zenea en Querétaro, y las plazas de Tequisquiapan.

Romy Rojas agregó que también se rehabilitaron diversos espacios de culto en el estado. Entre las acciones realizadas destacan las obras para el rescate de los Templos de Santa Rosa de Viterbo, San Francisco, El Carmen y Teresitas en Querétaro, La Iglesia Chiquita y el Templo de San Pedro Arcángel en El Marqués, la Parroquia de Santa María de la Asunción en Tequisquiapan; el Puente de la Historia en San Juan del Río, el Templo de San Miguel Arcángel en Huimilpan, la Parroquia de La Asunción en Tequisquiapan y la rehabilitación del Museo de sitio de la pirámide de El Pueblito en Corregidora.

Por último, apuntó que el progreso urbano es sinónimo de bien común y que, por ello, la buena calidad del entorno urbano favorece actitudes que promueven el bien y la bondad. Por lo que aseguró que su tarea en el desarrollo urbano y la obra pública no termina, y que continuará con su misión de hacer ciudad y trabajar en su obligación ciudadana de participación activa en los retos del desarrollo urbano de Querétaro y México.