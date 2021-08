Tiago, la ruptura artística de Gerardo Pedraza

La obra es un parteaguas en la trayectoria del cronista fotográfico

Por Tina Hernández

Nueve años de trabajo fotográfico del artista de la lente Gerardo Pedraza Montes dieron un giro de 180 grados, una ruptura que el artista y sus espectadores reconocen; pues en voz de su creador, Tiago es una nuestra fotográfica que marcará su quehacer futuro al incursionar en el arte contemporáneo.

Esta exposición dedicada al apóstol Santiago es una muestra que se encuentra en el Museo de Arte Sacro, que fue conceptualizada por Gerardo Pedraza junto a la artista Gabriela González, en el marco del 490 aniversario de la fundación de la ciudad Santiago de Querétaro.

En esta ocasión, el artista se alejó por completo de sus obras anteriores, en las que privilegiaba la técnica de la fotografía, al decidir inclinarse por un trabajo contemporáneo, en el que desdobló a Santiago en planos surrealistas.

Durante la inauguración, en compañía de su hija Dariana, familiares y amigos, Gerardo Pedraza, compartió que lo mejor que la fotografía le ha dejado no son las gráficas, sino la gente que conoce “en su camino de estrellas”.

“Esta exposición es un parte aguas en mi fotografía, en la cual me atreví a distorsionar, modificar y cambiar colores. No crean que fue fácil. Fue un romper con mi fotografía tradicional, el artista no puede quedarse estático, es atreverse”.

La exposición está dividida en dos partes “Lugares de peregrinación” con destinos donde se venera a Santiago Apóstol y la pieza “Llamando a Tiago”, en la cual te invitamos a que la hagas sonar.

La segunda sala es caballeros de Santiago se trata de la “Cruz concreta” una pieza de Gabriela González, que está acompañada de fotografías de Santiago en gran formato.

Las piezas de Gabriela González son esculturas que entre ellas se pueden encontrar desde la cruz de Santiago, timbres de viento gigantes hasta una placa de Santiago montando a caballo hecha de chocolate.

“Santiago es muy travieso conmigo, cada vez que aparece mi vida cambia de rumbo, el camino se transforma, da vuelta, a veces de subida, con lluvia, resbaloso; otras con sol, con vista maravillosa que puedo ver tan lejos como quiero, lleno de color, sonidos agradables, seguro, dando pasos firmes”.

Para concluir, Gerardo Pedraza compartió que su camino de estrellas será seguir con las muestras contemporáneas, y por qué no desdoblar a Santiago, y abonar a enaltecer la vocación santiaguina de Querétaro.

