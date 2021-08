La tenista queretana, Loretta Serrano Malo, avanza a paso firme en su carrera deportiva y lo demostró en el Nacional de Tenis G1

Por Víctor Terrón

Noticias

Una de las nuevas figuras en el tenis queretano es Loretta Serrano Malo, una pequeña que con tan sólo un año dentro de la práctica de este deporte comienza a destacar y lo demostró en la etapa del Nacional de Tenis G1 que se desarrolló en Chihuahua, donde se coronó en dobles y fue finalista en singles.

En la categoría de menores de 10 años, la representante de la Academia Protenis Balvanera hizo gala de sus cualidades con la raqueta y eso la llevó a la final de dobles junto a la chihuahuense, Cristina Hagelsieb Parra, en donde se impusieron por parciales de 4-1 y 4-1 a la dupla de Miranda Pérez Ortega (Querétaro) y Elsa Piña Boiko (Coahuila).

Tanto Serrano Malo como Hagelsieb Parra fueron las jugadoras más destacadas de este Nacional y eso las llevó a protagonizar la final de la modalidad singles, sin embargo, la local aprovechó esta condición y, aunque la queretana dio muestras de gran calidad, terminó cayendo por parciales de 4-0 y 4-1, logrando un meritorio subcampeonato.

Estos resultados son fruto del trabajo y la disciplina de la pequeña Loretta en esta disciplina, a la cual llegó luego de probar en otros deportes, pero también ha sido de vital importancia el apoyo recibido por sus padres, Sergio Serrano Padilla y Ana Cristina Malo Loyola, y de sus hermanos Marcelo y Mariano, quienes la impulsan en alcanzar su mejor versión todos los días.

“Mi mamá me dijo que ingresara a un curso de verano de tenis y desde la primera clase me gustó mucho. Antes ya había tenido entrenamientos de karate, natación, baile flamenco y ballet, pero ahora sí me gusta estar en el tenis y participar en varios eventos”, declaró la jugadora de 9 años.

La dedicación de Serrano Malo ya la coloca en la posición 14 del ranking nacional de la categoría de menores de 10 años, no obstante, la mayoría de las tenistas que la superan en este listado viven su último año en la categoría y se espera que en 2022 se coloque dentro de las mejores tres, pelando palmo a palmo con la también queretana Reneta Pacheco y la oaxaqueña Marella Cruz.

El crecimiento de Loretta parece no tener límite y enfoca su mirada en dos referentes del tenis mundial, como lo es la leyenda, Serena Williams, y la actual número dos del ranking en la WTA, Naomi Osaka.

“Mis jugadoras favoritas son Naomi Osaka de Japón y Serena Williams de Estados Unidos, pues me gusta como juegan en sus partidos”.

En la parte académica la tenista queretana está por ingresar al tercer grado de primaria en el Colegio Fontanar, mientras que en la parte deportiva su siguiente torneo será en Puebla, en fecha por confirmar.

En más resultados del Nacional de Tenis G1 celebrado en Chihuahua, dentro del torneo de consolación en la categoría de 14 y menores, el ganador fue Tiago Zúñiga de Querétaro, quien venció por parciales de 6-2 y 6-4 a Darío Orrante de Durango.