Reforzando el compromiso de IBM con Hyperledger Fabric de código abierto

Este ha sido un año emocionante para el desarrollo de blockchain. Algunas de las novedades tecnológicas más llamativas de este último tiempo –desde credenciales de salud digital que preservan la privacidad hasta una nueva infraestructura de cadena de suministro digitalizada—utilizaron como base los beneficios de la cadena de bloques (blockchain) empresarial y los libros de contabilidad (ledgers) distribuidos.

Es por ese motivo que hoy estamos redoblando nuestras contribuciones al blockchain empresarial e Hyperledger, con la donación del código subyacente para algunas de las capacidades más poderosas de IBM Blockchain Platform a la comunidad de código abierto y la presentación de una nueva oferta de soporte Hyperledger Fabric.

Una nueva contribución de código para Hyperledger Fabric

Hoy, IBM está contribuyendo código para facilitar el desarrollo y la implementación de soluciones blockchain para los negocios. Esto incluye el código subyacente para IBM Blockchain Platform Console, una interfaz de usuario intuitiva que formará lo que ahora es la Consola de Operaciones de Fabric. La consola permite que diferentes plataformas se integren fácilmente con una red Hyperledger Fabric, mejorando la estandarización y la facilidad de uso de la plataforma. También estamos donando código que admite intercambios de tokens en Hyperledger Fabric, Fabric Token SDK, así como compatibilidad con la interoperabilidad DLT.

Además de una infraestructura de codificación, la mayoría de las organizaciones necesitan otras herramientas para la gestión y el gobierno de la red, que les permitan construir y escalar redes blockchain rápidamente. A través de Fabric Operations Console, las organizaciones podrán acceder a nuestras herramientas para administrar el gobierno, lo que mejorará aún más la capacidad de las organizaciones para colaborar con socios y generar valor.

Una nueva oferta de soporte para Hyperledger Fabric

Sabemos que muchos clientes que trabajan con código abierto necesitan soporte extendido, y continuaremos brindando acceso a nuestro expertise a través de nuestro negocio de servicios, que sigue creciendo. También estamos anunciando una oferta de soporte de Hyperledger Fabric completamente nueva, que incluirá acceso a imágenes certificadas de IBM, escaneos de seguridad de código, soporte Break/Fix de nivel 3 y asistencia al cliente 24/7. Esta oferta estará disponible en el otoño del hemisferio norte a través de Red Hat Marketplace y ofrecerá el mismo nivel de soporte de Fabric que anteriormente solo estaba disponible para nuestros clientes de IBM Blockchain Platform.

Estas contribuciones subrayan nuestro compromiso de apoyar a los desarrolladores proporcionándoles las últimas herramientas e información. La plataforma Hyperledger Fabric es estable, está lista para los negocios, es robusta y ayuda a respaldar el cumplimiento. Esperamos que asociados de Hyperledger se nos unan para llevar Fabric al siguiente nivel, al mismo tiempo que se benefician del nuevo valor agregado y la funcionalidad que brinda nuestra contribución de código.

Declaraciones preventivas y prospectivas

Las declaraciones de IBM con respecto a sus planes, direcciones e intenciones se encuentran sujetas a modificación o retirada sin previo aviso, a entera discreción de IBM. La información sobre posibles productos futuros está destinada a delinear la dirección general de nuestros productos y no constituye la base para una decisión de compra. La información mencionada con respecto a posibles productos futuros no representa compromiso, promesa ni obligación legal de entrega de ningún material, código o funcionalidad. La información sobre posibles productos futuros puede no ser incorporada en ningún contrato. El desarrollo, lanzamiento y plazo de cualquier característica o funcionalidad futura descrita para nuestros productos queda a nuestro exclusivo criterio.