Magaly Morales, talento queretano

La violinista fue seleccionada para participar en el Middle East Classical Musical Academy en Dubai, está recaudando fondos para su viaje

“La música le da luz y sentido a mi vida” expresa Magaly Morales una talentosa violinista queretana que fue seleccionada para participar en el Middle East Classical Musical Academy en Dubai, Emiratos Arabes, además de ser aceptada en el Master en Interpretación Musical en Katarina Gurska en Madrid; esta queretana busca el apoyo de todos para lograr realizar su viaje y cumplir su sueño de estar junto a los más grandes violinistas y regresar a México a aplicar todo lo aprendido.

Magaly está recaudando fondos para poder llegar a Dubai y pagar su estancia por dos semanas, son aproximadamente 2 mil 500 euros, contando la entrada del festival y los viáticos, es por ello que pide el apoyo de los queretanos para que a través de una donadora, de sus servicios y de una rifa pueda alcanzar la meta y cumplir su sueño.

¿Quién es Magaly Morales?

El talento de Magaly viene de familia ya que sus padres son músicos, ambos cubanos, su mamá pianista y su papá violinista, es por ello que a los cinco años comenzó con sus estudios de piano y a los siete con los de violín, lo que le cambiaría la vida.

Toda su formación fue en Querétaro con algunos periodos cortos en Puerto Rico, España, entre otros países.

Fue en esta misma ciudad de los Arcos donde estudió su licenciatura en Música con línea terminal en Instrumento en el Centro Universitario de Estudios Musicales.

Dentro de su amplia trayectoria ha participado en diferentes festivales y obtenido varios premios como el Segundo lugar en el IX Encuentro de Niños y Jóvenes Pianistas (S.O.F.I.A.) en San Juan, Puerto Rico; Festival Internacional de Música Forum Musikae en Madrid, España; Festival Internacional CIOFF de la UNESCO, Alemania, entre muchos otros.

Además, ha trabajado por cinco años en la Camerata Santiago de Querétaro, la cual le ha dado la oportunidad de presentarse como solista, al igual que con la Filarmónica del Estado Querétaro; también labora actualmente en la Camerata CEM y la Orquesta Solistas de América y Coordinadora Académica del Centro Universitario de Estudios Musicales, así como es alumna de los Maestros Reynaldo Maceo y Frank Morales Salabarría.

Entre otros de los lugares donde se ha presentado como solista están: la Orquesta Solistas de América y la Camerata CEM en recintos como el Teatro de la Ciudad, Teatro Metropolitano, Teatro de la República, Conjunto Santander de Artes Escénicas (Guadalajara), Centro Académico Cultural UNAM Juriquilla y el Teatro CEM “Arturo Márquez”.

¿Qué es la música para ti?

En entrevista explicó que la música es su vida “No me veo haciendo otra cosa que no sea música”, platicó que es una dicha el poderse dedicar a lo que más le gusta hacer; sin embargo, también destacó “como toda carrera artística, es una carrera demandante de tiempo y se requiere de mucho estudio, de muchas horas y de mucho compromiso porque uno como músico no para de estudiar, la preparación es constante pero es muy gratificante, la verdad es que una muy querida maestra siempre me ha dicho que en la música tú tienes que pagar por adelantado”

“Para mi es un regalo el poder dedicarme a una carrera donde el objetivo es compartir emociones y compartir sentimientos” agregó.

Middle East Classical Music Academy

Este Festival es de dos semanas y se selecciona a los mejores violinistas del mundo para tomar un intensivo de masterclasses con los mejores del rubro como: la estadounidense Stella Chen, la rusa/suiza Svetlana Makarova, el inglés Igor Petrushevski, el monaco Maxim Vengerov y el israelí/suizo Pavel Verkinov; solo son dos los mexicanos que fueron aceptados como alumnos.

El evento tendrá sede en Jumeirah Zabeel Saray Hotel, uno de los lugares más exclusivos de Dubai, es organizado por la European Foundation for Support of Culture (EUFSC) en colaboración con SAMIT Event Group y se llevará a cabo del 14 al 24 de septiembre.

El proceso de admisión fue a través de un casting en el que Magaly compitió con los mejores de todo el mundo para ganarse su lugar. Los gastos rondan los 2 mil 500 euros incluyento el costo del festival, hospedaje, avión, comidas y es por ello que está pidiendo el apoyo de todos los queretanos para poder cumplir su sueño.

Pero este sueño no acaba ahí, puesto que la violinista queretana se postuló y fue aceptada en el Master en Interpretación Musical en Katarina Gurska en Madrid, España con el Maestro Sergey Teslya; por lo que terminando su participación en Dubai se va para España para continuar con sus estudios; aunque agregó que su primera opción para el Master es otra universidad en Portugal y que están por entregarle resultados, será entonces cuando decida la mejor opción para ella; sobre esto platicó que se siente nerviosa y con miedo pero sabe que vale la pena y que será una experiencia increíble.

Como parte de su estrategia para reunir el dinero necesario, Magaly abrió una cuenta en una donadora donde hasta el momento ha juntado más de 21 mil pesos y, aunado a ello está ofreciendo sus servicios como música y está organizando una rifa para la cual 10 empresas le han regalado productos. La donadora es: https://donadora.org/campanas/classical-music-academy#menu-tab

Además de que los interesados en contactarla pueden hacerlo a través de sus redes sociales en Instragram y Facebook como Magaly Morales Violin.

“Voy representando a México en este festival y tengo muchas ganas de crecer y sobre todo regresar a mi país cuando termine mi carrera, porque que creo que hay mucho que hacer en este país culturalmente hablando” expresó.

Además destacó que está sumamente agradecida con quienes han creído en ella “Realmente si no fuera por toda la gente que me está apoyando aquí en México yo no lo lograría y me encanta la solidaridad que hay en este momento, yo creo en estos momentos tan difíciles una de las cosas que hemos aprendido es a ser solidarios, a ser empáticos, y yo la verdad me siento muy honrada, estoy convencida de que voy a regresar a mi país para poder transmitir todo lo que he aprendido y para poder devolver todo lo que yo he logrado gracias a mis maestros y a la gente que me ha apoyado.”

Magaly le da un consejo a todos aquellos que quieren, como ella, lanzarse a cumplir sus sueños: “Lo más importante es ser lo suficiente valiente para no quitar el dedo, para perseverar en lo que quieres hacer pero sobre todo estar dispuesto a pagar el precio y ser constante porque no nada más querer es poder, hay que trabajar en ello muy duro”.

“Cuando uno desea las cosas con tanta ilusión y con tanto amor, las cosas fluyen, las cosas se dan” finalizó la talentosa queretana.